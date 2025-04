El “desplante” de Maluma a Bad Bunny que generó polémica en redes y reavivó supuesta rivalidad

Maluma y Bad Bunny son unos de los cantantes más famosos y exitosos del género urbano del momento, pero parece que no hay una buena relación entre ellos ni amistad.

Y es que aunque Bad Bunny ha conseguido grandes éxitos, siempre ha sido criticado por su talento, pues algunos aseguran que no lo tiene y otros que no se le entiende lo que habla.

Recientemente, el influencer Javibiat hizo una dura crítica contra el puertorriqueño sobre su actuación en el escenario musical Tiny Desk de NPR, asegurando que había cantado mal.

El “desplante” de Maluma a Bad Bunny que generó polémica en redes

En el video compartido en redes por el influencer Javibiat criticó a Bad Bunny y aseguró que su presentación fue “una porquería”, además de señalar problemas de afinación.

“Bad Bunny sin autotune es como un coche sin motor: suena, pero no avanza”, además que escribió “Cuando el ego canta desafinado: el Tiny Desk @nprmusic más incómodo de la historia #badbunny ”, obteniendo varios likes en su video, uno de ellos de Maluma, lo que sorprendió a todos.

Maluma y Bad Bunny El colombiano le dio like a este video en el que criticaban a Bad Bunny (@javibiat/Instagram)

Y es que con esto, el cantante colombiano estaría afirmando que su colega no canta bien y está de acuerdo con todas las críticas que le hicieron.

“Uy Maluma le dio like, lo dijo todo”, “creo que a Maluma no le gusta Bad Bunny porque tiene más éxito que él”, “pues Maluma te toca soportar porque él es más famoso que tú”, “ya él lo dijo todo con este gesto”, “que desplante, que feo que no se apoyen entre colegas”, “no dijo nada pero lo dijo todo con ese like”, y “que mal por Maluma, debería apoyar más a su colega”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Hasta ahora no se conoce alguna rivalidad entre los famosos, pero sí se sabe que en el 2019 tuvieron un percance, luego que Anuel lanzara un tema que aparentemente iba contra Maluma donde decía “nunca flow Maluma”, y esto fue replicado por Bad Bunny en redes la que representaría un problema entre ellos.

Además, en el 2020, Shakira eligió a Bad Bunny para cantar con ella el tema Chantaje en el Super Bowl, que originalmente era con Maluma, lo que también pudo empeorar la situación, pero todo se trata de especulaciones, pues nunca se ha confirmado nada.