Critican a Leticia Calderón tras contar lujos de su mamá en casa de retiro que la dejó: “no deja de ser asilo”

Leticia Calderón es una de las actrices más reconocidas en México, su trayectoria abarca telenovelas como `Yo compro esa mujer’, ‘Valeria y Maximiliano’, ‘Entre la vida y la muerte’, entre muchas otras.

El color de sus ojos le ha dado un toque especial a todos y cada uno de los personajes que la han colocado como una de las favoritos.

Ahora la actriz de Esmeralda abrió su corazón para confesar que recurrió a una casa de retiro para que se hagan cargo de los cuidados de su madre.

Critican a Leticia Calderón tras revelar lujos de su mamá en casa de retiro

En una entrevista con la revista TVNotas, la actriz explicó que no llevó a su mamá a un asilo sino a una casa de retiro.

A diferencia del primero donde tienes que hacer cita para visitar al familiar, en la casa de retiro puede ir las veces que quiera, incluso sus hijos van a visitarla porque se encuentra cerca del hogar de la actriz.

Lety dijo que su mamá tomaba clases de yoga y que se encontraba recibiendo una gran atención, la cual aseguró que no es nada barata.

Sin embargo dijo que ha sido muy ahorradora por lo que puede darle esos cuidados a su madre e incluso dijo que cuando comience a grabar nueva telenovela destinará las ganancias para que pueda estar algunos años más.

Redes sociales reaccionan a que Leticia Calderón llevó a su mamá a casa de retiro

A pesar de que Leticia dejó claro que no abandonó a su madre en un asilo, el clip se llenó con comentarios que aseguran que no importan los lujos que reciba la progenitora de la actriz y que no deja de ser un asilo.

“Será el sereno : No deja de ser asilo y punto” y “Puede tener los mayores lujos y comodidades..pero nunca llevaría a mi madre a un lugar de esos” fueron algunos de los mensajes que recibió.