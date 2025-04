5 series en streaming que te recordarán tu poder después de que te rompieron el corazón

Las rupturas amorosas son dolorosas. Nos dejan con el corazón roto, nos cuestionamos a nosotros mismos y muchas veces parece que el mundo se derrumba. No importa si fue una relación corta o larga, las despedidas duelen y a veces nos hacen sentir que es el fin de todo. Sin embargo, el dicho popular “cuando una puerta se cierra, otra se abre” tiene más sentido del que imaginamos. Las rupturas no son el final de la historia, sino el comienzo de una nueva oportunidad para redescubrirnos, aprender y, sobre todo, reencontrar nuestro poder interior.

Es por eso que hoy te traemos una selección de series en streaming que no solo te permitirán sumergirte en historias de amor y desamor, sino que te enseñarán a no conformarte con menos de lo que mereces. Prepárate para reír, llorar y, lo más importante, sentirte más empoderada que nunca.

1. Envidiosa (Netflix)

Si alguna vez has sentido que te has quedado atrás tras una ruptura, Envidiosa es la serie perfecta para ti. Esta comedia dramática argentina sigue a Vicky, quien enfrenta una crisis personal después de ser abandonada por su pareja de diez años. Mientras sus amigas se casan y siguen adelante con sus vidas, Vicky se ve obligada a reconstruir la suya. A lo largo de la serie, vemos cómo redescubre su identidad, explora nuevas relaciones y lucha por retomar el control de su vida profesional y personal. Con un toque de humor y mucha reflexión, Envidiosa te recordará que, aunque el desamor es duro, siempre hay espacio para la reinvención y el crecimiento.

2. Love Life (Prime Video)

En Love Life, cada temporada es una lección sobre lo que significa realmente amar, pero también lo que implica dejar ir. La primera temporada sigue a Darby (interpretada por Anna Kendrick), quien tras una serie de relaciones fallidas, busca encontrar el amor verdadero. La segunda temporada se centra en Marcus (William Jackson Harper), un hombre que tras un doloroso divorcio, se ve obligado a enfrentarse a su pasado y a redescubrirse.

Ambas temporadas exploran con sensibilidad y realismo la idea de que, a veces, el amor no solo se trata de encontrar a la persona correcta, sino de aprender a amarte a ti misma primero. Si alguna vez te has sentido perdida después de una ruptura, Love Life te ayudará a encontrar tu norte nuevamente.

3. El tiempo que te doy (Netflix)

En solo 130 minutos, esta miniserie te rompe y te recompone el corazón. El tiempo que te doy, creada por Inés Pintor y Pablo Santidrián, sigue a Lina (Nadia de Santiago) mientras trata de superar una relación larga con Nico (Álvaro Cervantes). A lo largo de 10 episodios de 13 minutos, Lina intenta pensar un poco menos en él cada día, en un retrato íntimo y honesto del duelo amoroso. Nominada a tres Premios Feroz, es ideal para quienes no tienen mucho tiempo, pero sí muchas emociones que procesar.

4. The Divorce Insurance (Prime Video)

Una comedia dramática con un giro muy actual: un equipo de desarrollo en una aseguradora trabaja en un insólito producto de “seguro contra el divorcio”. Ki-jun, un actuario apasionado, lidera esta misión en medio de dilemas éticos, enredos personales y muchas reflexiones sobre el amor moderno. Ligera, divertida y con un toque de crítica social, esta serie coreana es perfecta para reírte (y pensarte) después de una ruptura.

Nobody wants this (2025)

Esta serie se adentra en las relaciones tóxicas y cómo podemos encontrar la fuerza para romper con ellas. La protagonista, Joanne, se encuentra atrapada en un ciclo de relaciones y amistades que no le benefician, pero finalmente decide enfrentar sus miedos y dejar atrás esas dinámicas destructivas.

Nobody wants this explora cómo la cultura de la “comodidad” puede llevarnos a aceptar menos de lo que merecemos. A través de la historia de Joanne, se nos muestra que romper con lo que no nos hace bien es el primer paso hacia el autodescubrimiento y la liberación emocional.