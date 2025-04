¿Se molestó? Así reaccionó Elizabeth Gutiérrez a la detención de William Levy: dicen que fue la “mejor venganza”

Mientras el actor estaba detenido, esto fue lo que compartió su ex en redes

William Levy fue arrestado este martes 15 de abril y sorprendió al mundo entero luego que se viralizaran fotos y videos vestido con uniforme de la cárcel.

El famoso actor cubano fue detenido en el condado de Miami Dade, en el estado de Florida, y aunque al principio se sospechó que podría tratarse de un altercado con su ex, Elizabeth Gutiérrez, luego se conoció que no estuvo relacionado a ella.

Levy fue detenido por cargos de desórdenes en la vía pública y por estar en estado “inconveniente”, pero finalmente fue liberado tras pagar 500 dólares de fianza.

¿Se molestó? Así reaccionó Elizabeth Gutiérrez a detención de William Levy

Mientras William Levy estuvo detenido, su expareja, Elizabeth Gutiérrez hizo algunas publicaciones en redes que sorprendieron a todos.

La famosa actriz y presentadora compartió algunas historias desde su cuenta de Instagram disfrutando de un día con sus amigas, y se mostraba muy feliz y sonriente.

Elizabeth Gutiérrez Mientras su ex fue arrestado, la famosa compartió estas fotos en sus historias de Instagram (@gutierrezelizabeth_/Instagram)

Además, también dejó ver que se sometió a un tratamiento estético, pero en ningún momento compartió nada relacionado con su ex.

Sin embargo, muchos aseguran que la famosa compartió fotos y videos disfrutando con amigas y muy sonriente, dejando ver que estaba feliz por el arresto de Levy.

“Estas publicaciones fueron como que no le importa pero a la vez como que siente un fresquito jaja”, “esta fue la mejor venganza de Eli mientras el ex está detenido jaja”, “yo creo que esas publicaciones fueron algunas indirectas jaja”, “ella estaba muy feliz mientras el padre de sus hijos estaba detenido”, y “dejó claro que no podría importarle menos jaja”, fueron algunas de las reacciones en redes.

No es la primera vez que el actor tiene problemas con la ley, de hecho, hace unos meses se reveló que él y Elizabeth tuvieron una gran discusión que incluyó a su hija Kailey y se llamó a la policía, pero nadie fue arrestado por ello.

A pesar de ello, la famosa actriz ha dejado claro que no le desea mal a su ex, pues es el padre de sus hijos.

Por su parte, sus hijos Kailey y Christopher hasta ahora se han mantenido callados, pues no han compartido nada en sus redes relacionado a la detención de su padre.