Camilo y Evaluna son una de las parejas más famosas y exitosas del mundo del espectáculo, que han formado una hermosa familia con sus dos hijas Amaranto e Índigo.

La pareja tiene 10 años juntos y cada vez se muestran más felices y enamorados en redes, dejando claro que su amor solo se ha fortalecido con los años.

Además, también comparten parten de su vida diaria en redes en sus videos semanales de los “lunes de Camilo y Evaluna”, donde dejan ver más de su intimidad y también se abren a sus fans y cuentan mucho de su relación.

¿Hay problemas? La razón por la que Camilo se molestó con Evaluna y esto hizo

Recientemente, Camilo y Evaluna decidieron hacer un juego de pastelazos en la cara donde cada uno le hacía preguntas de su relación o de sí mismos al otro a ver qué tanto se conocían y recordaban de su relación.

En una de las preguntas que el cantante le hizo a su esposa le cuestionó en qué año fue que él ganó el concurso de canto Factor X Colombia.

“¿En qué año yo me gané el Factor X Colombia cuando chiquito?”, preguntó Camilo, a lo que Evaluna respondió en el 2011.

Sin embargo, fue la respuesta incorrecta, ya que fue en el año 2007, por lo que el cantante reaccionó sorprendido y le dijo a su esposa que no formaba parte de “La Tribu”, que es su club de fans.

“Ay marica, ven ven, no eres de la Tribu marica, no eres de la Tribu Evaluna”, dijo Camilo sorprendido y luego le dio un pastelazo en la cara a Evaluna con crema batida.

“La cara de felicidad de Camilo feliz de que no acertara 😂”, “OMG cómo Evaluna no va a saber algo tan importante jaja”, “me encantan estos videos, dejan ver que no son tan perfectos”, “Ambos juntos son una mezcla de creatividad, amor y son encantadores Dios Bendiga esa Unión 🖇️❤️”, “No eres de la tribu le dice JAJAJAJA Camilo y que Evaluna es poser”, “yo sí me se la fecha, si soy de La Tribu jaja”, y “cuando tu esposa ni sabe nada de ti jaja”, fueron algunos de los comentarios en redes.

No es la primera vez que los famosos muestran sus desacuerdos o discusiones en redes, pero dejan ver que forma parte de su vida y aún así se aman y se aceptan, dando un gran mensaje y ejemplo.