Princesa Leonor impacta a las redes con este video, pero este detalle en sus pies se robó todas las miradas

La princesa Leonor está actualmente en el ecuador de su travesía a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano como parte de su formación como guardiamarina. Un viaje que empezó el pasado mes de enero en el puerto de Cádiz y que ya ha hecho escala en países de Sudamérica como en Uruguay y Chile. En este último destino, la presencia de la heredera al trono español generó un gran revuelo mediático tras la difusión de una serie de imágenes no autorizadas. Ahora la próxima para de Leonor será en Perú y la expectación sigue vigente, según lo reseñado en Harpesbazar.

En un nuevo video compartido en los perfiles sociales de la institución monárquica se puede ver a la princesa Leonor completamente enfocada en sus tareas diarias junto a sus 75 compañeros de tripulación. Vestida con el uniforme militar reglamentario, la heredera al trono español dejó temporalmente su lado habitual y sofisticado estilo para adaptarse a la rutina a bordo. Aun así, no pasó desapercibida la elección de su calzado: unas zapatillas deportivas negras de la firma española Joma.

El modelo es cuestión es el Hispalis XIX, una zapatilla pensada para corredores, hecha en nailon y con una suela de caucho, que ya resulta muy imposible de encontrar en tiendas en Internet. Y no es de extrañar: su precio, actualmente en descuento, no supera los 50 euros. Su gran diseño en color negro no solo combina con cualquier uniforme o un look deportivo, sino que las convierte en una opción todoterreno para aquellos que buscan un calzado deportivo cómodo, ligero y transpirables.

Zapatillas deportivas agotadas en las tiendas online

Aunque el modelo exacto que lució la princesa Leonor pertenece a una versión anterior, todavía es posible encontrar disponibles otras ediciones recientes, como el Hispalis 25, que además tiene una amplia selección de colores. Son zapatillas pensadas para corredores con un ritmo promedio y ninguna de las versiones supera los 90 euros.