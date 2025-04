María José presume su abdomen de acero a los 49 años y sufre crueles críticas por este detalle

María José se encuentra en medio de la promoción de su nueva canción ‘Arrepentido’, misma de la que ha compartido algunos posteos en redes sociales en los que se les ve haciendo los pasos de baile de este tema, sin embargo, la famosa cantante, fue víctima de los haters que arremetieron contra su espectacular figura.

PUBLICIDAD

Esta canción fue lanzada el pasado 27 de febrero, y con el sello inconfundible de la cantante, promete enamorar a sus fans y ponerlas a cantar a todo pulmón con rimos pop y sintetizadores que dejan ver su habilidad para adaptarse a los géneros, sumado al increíble talento vocal que solo una cantante de este nivel posee.

Además, su habilidad vocal, sus deslumbrantes looks con un sello rebelde y contemporáneo, hacen que ‘La Josa’ cautive a su público con un show completo, que siempre logra sorprender, sin embargo, fue uno de sus atuendos el que causó ruido entre sus detractores, que se lanzaron en su contra, por un detalle en su look que no fue perdonado, mostrando que la sociedad todavía tiene mucho que aprender sobre las opiniones a cuerpos ajenos.

María José presume su abdomen de acero y la critican por esta razón

María José ocupó sus redes sociales para mostrar la coreografía completa de su nueva canción ‘Arrepentido’ que promete convertirse en la nueva obesión de las mujeres.

Para ello, acompañada de sus bailarines, María José presentó este baile, en el que posó con un outfit que reta las famosas reglas de Carolina Herrera, con tacones, jeans y un sensual crop top que dejó su abdomen al descubierto.

Los jeans desgarrados de la cantante, combinaron perfectamente con un crop top blanco y liso, fueron los elementos que terminaron por ‘escandalizar’ a su público, debido a que la famosa cantante lució sin temor su abdomen, mismo que generó una ola de comentarios que dividió a su público.

A pesar del glamour que presumió en su video que dura solo unos cuantos segundos, los detractores de la cantante no tardaron en llegar y arremetieron contra ella por su mostrar su abdomen.

PUBLICIDAD

Critican abdomen de María José

A pesar de que María José presumió un abdomen marcado bien trabajado, hubo quienes se fueron en contra de la cantante por mostrarlo, dejándole crueles críticas.

"Es inevitable estar más atenta a su estómago que a la canción", “¿Por qué tiene el ombligo chueco?”, “Por qué tiene estómago de hombre”.

Sin embargo no todo fue malo, y sus fanáticos salieron a defender a la cantante, quien presume una espectacular figura a sus 49 años, demostrando que no es necesario seguir las estrictas reglas de Carolina Herrera para lucir chic, joven y elegante.

sin embargo, hubo quienes salieron a defender a ‘La Josa’, señalando que presumía un “verdadero abdomen de acero” y un “cuerpower” a pesar de la ola de críticas que llegaron en contra de la cantante, mostrando que los estereotipos de belleza siguen haciendo que la sociedad exija que las figuras públicas aspiren a cuerpos completamente irreales.