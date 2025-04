La impactante serie que está arrasando en Netflix y que no te dejará dormir en las noches

Desde su gran irrupción en el mundo del entretenimiento con sus producciones originales, Netflix ha contado con varias series o películas que se han establecido como sus principales productos para sus suscriptores.

House of Cards, Stranger Things, Orange is the New Black, BoJack Horseman y recientemente Adolescencia, han sido algunos de sus mayores éxitos. Y dentro de las joyas que se encuentran en la plataforma está Black Mirror, desde que fue su llegada al mencionado servicio de streaming.

Y justamente la temporada 7 de esta producción rápidamente ingresó al listado de las 10 más vistas, siendo aclamada por los usuarios.

La impactante serie que arrasa en Netflix

"Explora un multiverso retorcido y tecnológico donde chocan las mayores innovaciones de la humanidad con los instintos más oscuros“.

Black Mirror (Parisa Tag/Netflix/Parisa Tag/Netflix)

Así describe IMDB a esta serie creada por Charlie Brooker que en cada una de sus temporadas ha causado revuelo con las temáticas que abordan sus episodios, cada uno con una duración aproximada de 60 minutos.

Y esto se mantiene en esta nueva temporada, en donde se encuentran seis nuevos episodios, siendo uno de ellos la secuela del ya clásico “USS Callister”.

Dentro del elenco de estos nuevos capítulos, destacan nombres como Paul Giamatti, Cristin Milioti, Rashida Jones, Chris O’Dowd, Issa Rae, Emma Corrin y Peter Capaldi.

Cabe mencionar que la temporada 7 se ganó además los aplausos del mundo de la crítica. Xavi Mogrovejo de Vandal afirmó que “la temporada 7 de ‘Black Mirror’ en Netflix no es sólo increíble: es la mejor ciencia ficción actual”.

Por su parte, Morgan Cormack de Radio Times indicó que es “un clásico instantáneo que muestra lo mejor de Charlie Brooker”.

De esta manera, si quieres ver una impactante serie que es una de las grandes joyas que se encuentran en Netflix, no te debes perder Black Mirror.