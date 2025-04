“Inapropiado para una niña”, tunden a Khloé Kardashian por el look de su hija en su fiesta de cumpleaños 7

La hija de la famosa celebridad cumplió 7 años pero su look desató controversia

Las Kardashians Jenner son una de las hermanas más famosas del mundo del espectáculo y también de las más polémicas.

Y es que si bien Kim, Kourtney, Khloé, Kendall y Kylie son muy exitosas y han creado sus propias fortunas con sus productos y marcas, desatan controversia en redes constantemente por sus acciones, su crianza, sus looks y demás.

Recientemente, la hija mayor de Khloé Kardashian cumplió 7 años y por supuesto, su madre lo festejó a lo grande con una espectacular y extravagante fiesta.

“Inapropiado para una niña”, critican a Khloé Kardashian por el look de su hija en su fiesta de cumpleaños 7

A través de las redes Khloé Kardashian presumió la lujosa fiesta que le hizo a su hija True, pero lo que más llamó la atención y hasta desató indignación fue el look que llevó la pequeña.

La hija de Khloé con Tristan Thompson lució un short blanco con una camiseta blanca que decía su nombre y el número 7 que llevó corta y complementó el atuendo con tenis blancos, una lujosa cadena con su nombre , el cabello recogido en colas altas y un poco de maquillaje.

Sin embargo, en redes le reprochan a la famosa hermana el look de su hija, pues considera que fue muy atrevido e inapropiado para una niña, ya que aseguran que debería llevar vestidos, pero no licras ni tops a su edad.

“Que inapropiado look para una niña”, “no me parece que le haya puesto esa ropa”, “la quiere vestir como una mujer”, “ya se está pareciendo a ella y sus hermanas con esa ropa, debería vestirla como una niña”, “atrás quedaron esos looks lindos e inocentes para niñas”, “que pena que ya la vista como ella y sus hermanas”, “vístela mejor, acorde a su edad”, y “no la hagas mujer antes de tiempo”, fueron algunas de las reacciones en redes.

No es la primera vez que critican a las famosas hermanas por los looks que les ponen a sus hijas, pues a Kim Kardashian le ha sucedido lo mismo con los atuendos que lleva su hija North, pues aseguran que no está en edad para usarlos.

Sin embargo, las famosas no prestan atención a las críticas y visten a sus hijas como quieren.