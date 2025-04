“Destrozada”: Vica Andrade y su hija reaparecen tras funeral de Memo del Bosque, así lucen

Poco más de una semana de que se diera a conocer la muerte de Memo del Bosque, Vica Andrade y su hija reaparecieron tras el funeral del productor, dejando ver el profundo dolor que dejó desde su partida.

Fue el lunes 7 de abril cuando se dio a conocer que el reconocido productor, Memo del Bosque, había fallecido tras una dura batalla contra el cáncer que duró ocho años, tras ser diagnosticado con linfoma de Hodgkin, que llevó al esposo de Vica Andrade a escribir su propia despedida, mediante un comunicado que terminó por conmover a más de uno.

Memo del Bosque y Vica Andrade

“Hoy deseo compartir que he llegado al final de mi vida. El cáncer fue una batalla fuertísima con la que luché con todo lo que pude, pero Dios ha decidido que esa enfermedad no me lastime más” y añadió: “Doy gracias a Dios por permitirme seguir viviendo desde el 2017, que fui diagnosticado, y haber podido disfrutar a mis hijos, a Vica y a toda mi familia. Doy gracias por mis amigos que nunca se fueron. Gracias por todo su amor”.

Por último, el productor finalizó su carta diciendo: “Fue un largo viaje de experiencias y emociones que agradezco haber vivido y compartido con cada uno” y añadió: “Ahora he acabado la pelea, mi lucha terminó y ahora soy un nuevo ser que goza de la presencia de su Creador. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo, mi Señor”.

Memo del Bosque

Vica Andrade reaparece tras la muerte de Memo del Bosque

Tras la muerte de Memo del Bosque, se esperaba que Vica Andrade hiciera algún tipo de declaración al respecto, sin embargo, sorprendió con la abrupta decisión de cerrar sus redes sociales, al menos hasta ahora que, recientemente hizo una nueva aparición donde agradeció a Caifanes por el tributo que hicieron al productor.

La famosa banda de rock, hizo un homenaje al productor durante un concierto en el ‘Festival City’, que tuvo lugar el pasado fin de semana, en el que compartieron imágenes de Memo del Bosque, mientras Saúl Hernández declaró: “Memo era un gran amigo, lo vamos a extrañar”, algo que Vica Andrade respondió de forma agradecida y evidentemente conmovida, reposteando la publicación de Alerta Querétaro en sus redes sociales, agradeciendo a la agrupación.

Más tarde, Vica Andrade reapareció en su cuenta de Instagram junto a su hija, con una conmovedora fotografía en las que se podía ver a ambas recostadas sobre un césped, cerrando los ojos y disfrutando de un momento de tranquilidad, mientras visten de negro, dejando ver su profundo dolor por la pérdida que tuvieron.

En la imagen, se les pudo ver vistiendo atuendos negros y una sudadera que tacha la palabra ‘cáncer’, misma que sirvió como una nueva declaración en la que sin dar palabras al respecto, mostraron el luto por la muerte de Memo del Bosque, a su vez, Vica Andrade fue quien sumó un salmo a su publicación en la que mencionaba: “Jamás me olvidaré de tus preceptos, pues por ellos me has dado vida”.