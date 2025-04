“Qué turbio”, la acción de Britney Spears en sus recientes vacaciones en México que preocupó a sus fans

Britney Spears es una de las cantantes más famosas de todos los tiempos, pero también de las más polémicas durante años.

Y es que el comportamiento de la intérprete de Toxic ha desatado preocupación y ha sido cuestionado durante toda su vida, especialmente desde que tiene redes sociales, donde comparte videos bailando en su casa.

Aunque la famosa luchó por liberarse de la tutela que tenía su padre sobre ella y lo logró en el 2021, logrando recuperar el control de su vida, aun muchos se siguen preocupando por ella y su estabilidad.

“Qué turbio”, Britney Spears reaparece con una muñeca como bebé y preocupa a sus fans

Britney Spears se fue recientemente de vacaciones a México, lugar que frecuenta muy seguido y donde ha ido tanto sola como con sus parejas, e hijos.

La famosa fue captada llegando al país vestida con sudadera negra y lentes oscuros, intentando tapar su rostro, sandalias altas y un short de mezclilla, junto a su guardaespaldas que se mostraba de buen humor, pero algo llamó la atención.

Y es que la cantante llevaba una muñeca de juguete que tapó con una cobija y solo se veía su pie, lo que desató preocupación y sorpresa en muchos en redes.

“¿Es una pierna de una muñeca colgando de la manta? Qué raro”, “eso es muy turbio hasta viniendo de ella, no está bien”, “de verdad ella debería estar internada o algo”, “se nota que Brit no está en su sano juicio”, “pobre de ella, aún no supera la pérdida que tuvo”, “esto es muy raro, creo que quiere un bebé”, y “es lo más loco que he visto”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Sin embargo, otros aseguraron que la famosa tiene derecho de llevar una muñeca si lo desea, pues no le hace mal a nadie, además, pidieron a los paparazzis que la dejen en paz.

En medio de las críticas en redes, la famosa compartió algunas fotos de sus vacaciones en la playa, además de un video bailando en ropa interior con unas botas negras y escribió.

“Mi vista es genial... ¡¡¡Limpieza de primavera 🧽 como nunca antes!!! ¡¡¡Redecorando mi casa en LA!!! Nuevos gabinetes de cocina vienen esta semana, piezas de acento que traen a mi casa una sensación de novedad que he necesitado durante un tiempo!!! Y una limpieza espiritual de risas, lágrimas, locura, y todas las emociones que permiten que mi corazón deje ir y sane !!! ¡¡¡Que tengan un domingo brillante", fue el mensaje en sus redes.