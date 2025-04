Este look de la joven encantó en redes y la hizo recibir miles de halagos

Lucerito Mijares se ha convertido en una de las cantantes más destacadas de México por su gran voz, talento y carisma, más allá de ser la hija de Lucero y Mijares.

Actualmente, la joven está participando en la segunda parte del reality Juego de Voces con sus famosos padres y destaca con sus looks y sus interpretaciones.

Aunque a la joven la han criticado mucho por su estilo y sus looks, asegurando que no le favorecen y que debería lucir más femenina, recientemente encantó con un look.

“Qué lindas piernas”, el look de Lucerito con vestido camisero que encantó en redes

Durante un trend que hizo Lucerito con sus padres Lucero y Mijares, la joven de 19 años sorprendió con su look.

La joven cantante llevó un vestido camisero corto de rayas azules con blanco que complementó con tenis blancos y el cabello lo llevó recogido.

Este look la hizo recibir miles de halagos en redes. “Que bella se ve Lucerito con ese vestido”, “me encantan sus piernas wow “, “que lindas piernas de Lucerito”, “esa chica es muy bella y ese look sí le favorece”, “amé su vestido corto”, “debería vestirse así más seguido”, “tiene unas piernas increíbles como su mamá”, y “que bonita se ve cuando la visten bien”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Los últimos looks de la hija de los famosos cantantes en el reality han generado polémica pues aseguran que la visten como “señora”, con camisas y pantalones anchos, a diferencia de lo bien que visten a su mamá.

Y no es la primera vez que la critican por su estilo, pues ella acostumbra a lucir este tipo de prendas, muy parecido al estilo de su padre, pero la joven ha dejado claro que no le importa lo que digan de ella y que no le presta atención ni le da valor a las críticas.

Incluso, la han comparado con la belleza de su madre, asegurando que no se parecen, y ella ha dejado claro que son personas distintas y que simplemente prefiere ignorar lo que dicen sobre ella.