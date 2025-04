“Pobre hombre”, el gesto de Paris Hilton con su guardaespaldas en Coachella por el que dicen que lo “humilló”

El Festival de Música y Artes de Coachella comenzó este fin de semana y por supuesto que grandes celebridades asistieron los primeros días como Kylie y Kendall Jenner, Eiza González, Justin y Hailey Bieber, Paris Hilton y más.

PUBLICIDAD

Y justo esta última ha generado controversia en las redes sociales por un gesto que se ha viralizado en las redes sociales.

“Pobre hombre”, el gesto de Paris Hilton con su guardaespaldas en Coachella que generó indignación en redes

Y es que en un video que circula en redes se ve a Paris Hilton corriendo por el campo de Coachella llevando un vestido blanco largo con transparencias, unas alpargatas blancas y el cabello suelo y con ondas ligeras.

Pero, lo que llamó la atención es que la famosa corre por todo el campo y su guardaespaldas debe seguirla corriendo, y este gesto ha generado rechazo en redes, pues aseguran que ella no debería poner a su guardaespaldas a hacer esta acción y que fue muy humillante.

“OMG! Pobre niña rica”, “pobre hombre teniendo que correr detrás de la niña loca”, “Parece un papá detrás de su hija en el parque 😂😂😂”, “que denigrante, en lugar de decirle que se quede parado esperándola lo pone a hacer esa ridiculez”, “El guarda espaldas: “ya no aguanto más”, “el pobre guardaespaldas no puede con su vida”, “que feo que ponga a hacer eso a un hombre que se ve que no puede”, “qué humillante esto, no me parece”, y “bueno al menos debe cobrar bastante dinero”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Por su parte, la famosa compartió fotos de su segundo día en el festival, donde llevaba un traje ajustado negro con transparencias y botas y lucía fabulosa, sin referirse a las críticas por su actitud.

“Día 2: #Coachella: ¡Luce un look personalizado de @crop_itlikeits_hot! 💖✨”, escribió la famosa empresaria, recibiendo halagos por su look.

El festival durará hasta el 20 de abril y se espera que muchas celebridades más asistan.