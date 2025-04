“Opacó a Kylie Jenner”, el look de Eiza González con el que arrasó en Coachella e impuso moda para el 2025

El Festival de Música y Artes de Coachella comenzó este fin de semana y grandes celebridades asistieron como Kendall y Kylie Jenner, quien fue con su novio Timothée Chalamet, Eiza González, Paris Hilton y más.

Por supuesto, el outfit es uno de los elementos más importantes en este famoso festival, y algunas celebridades brillaron, mientras que otras fueron criticadas.

“Mejor que Kylie”, el look de Eiza González en Coachella que impactó y aseguran que opacó a todas

Eiza González fue una de las más destacadas en Coachella debido a su atuendo que aseguran que la favoreció y que además, era acorde al festival y muy sexy.

La famosa actriz mexicana fue con unos jeans negros corte alto, que combinó con un top blanco amarrado en el escote del pecho y complementó el look con una chaqueta beige.

Este look lo combinó además con un sombrero, cinturón y botas vaqueras negras y su cabello lo llevó suelto con ondas playeras, luciendo hermosa y a la moda.

Por esta razón Eiza fue comparada con Kylie Jenner, quien aseguran que no fue bien vestida al festival y que de hecho parecía que iba a “entrenar”.

La menor del famoso clan fue al Festival luciendo un jean con un top en tono blanco y complementó su look con botas negras y una gorra negra y aseguran que no le favoreció y hasta aseguran que se ha dejado “influenciar” en su look por su novio.

“Uff Eiza una diosa, mejor que Kylie”, “esta vez Kylie no la pegó, parece que iba a entrenar”, “que horrible look el de Kylie Jenner, nada que ver con Eiza”, “Eiza mi patrona, nunca mejor dicho con ese look tan espectacular”, “me encantó el look de Eiza en Coachella, fue la reina”, “la mejor vestida fue Eiza”, “ella fue mucho mejor que Kylie y hasta que Hailey y Kendall, arrasó”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Otra de las famosas que fue halagada por su look fue Paris Hilton, quien asistió luciendo un vestido blanco largo con escote bardot, corsé y transparencias y complementó con alpargatas blancas.