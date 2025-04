“La opacó”: el escotado vestido de la hermana de Ale Capetillo en su boda que causó furor

Fue el verano del 2024 cuando Alejandra Capetillo y Nader Shoueiry, anunciaron su compromiso, en medio de un lujoso entorno selvático que generó la emoción de los fans y la duda sobre si los padres de la modelo, estarían de acuerdo con este enlace, luego de que se diera a conocer que la pareja de su hija es musulmán.

Pese a la ola de especulaciones que apuntaban a que sus padres rechazaban su relación y compromiso con el profesional de economía y finanzas, todo cambió cuando Biby Gaytán rompió el silencio y expresó su emoción por el enlace de su hija:

Alejandra Capetillo y Nader Shoueiry se casan Instagram: @emma_gprieto (Instagram: @emma_gprieto)

“Siempre he sido muy mamá gallina y siempre he estado al pendiente de mis hijos, ustedes lo saben, me he dedicado gran parte de mi vida solo a ellos, y pues ahora me toca la chiquita de los tres grandes, porque de los chiquitos no sé si fuimos papás o abuelos, pero ella era nuestra bebé, pero como decía mi abuelita ‘matrimonio y mortaja del cielo bajan’”, expresó emocionada a ‘Quién’.

Además, se ha mostrado cercana a su hija, siendo parte de los preparativos del gran día de su hija, del que se espera, que Alejandra Capetillo, llegue al altar en una ceremonia religiosa para el próximo 24 de mayo.

Alejandra Capetillo y Nader Shoueiry se casan en una boda civil en Madrid

Fue la revista ‘HOLA!’ la que ofreció en exclusiva fotografías de la boda civil de Alejandra Capetillo, que tuvo lugar en Madrid, España, el lugar en el que comenzó su historia de amor y se celebró el pasado viernes 11 de abril.

Los grandes ausentes fueron sus padres, Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, además de los mellizos, Manuel y Daniel, quienes no pudieron viajar para celebrar el enlace de Alejandra Capetillo, razón por la que sus hermanos mayores, Ana Paula y Eduardo Capetillo Jr. fueron quienes la entregaron en, caminando junto a ella rumbo al altar de su celebración civil que, también contó con invitados especiales para ellos.

Su emoción la expresó al famoso medio internacional diciendo: “Son mis mejores amigos, las personas con las que crecí. Entonces el hecho de que personas tan cercanas me entregaran me llenó de alegría”.

Por otro lado, fiel a su estilo, Alejandra Capetillo acudió enfundada en un vestido de dos piezas en color blanco, diseñado por Lorena Formoso, que contó con un top de hombros descubiertos y una falda larga al que sumó unos zapatos de tacón, muy elegante, al que sumó un gran sombrero que se inspiró de una famosa escena de la película protagonizada por Lindsay Lohan, ‘Juego de Gemelas’.

El deslumbrante look de Ana Paula Capetillo en la boda de su hermana

Quien causó furor, además de su guapo hermano, Lalo Capetillo fue su hermana, Ana Paula, quien acompañó a su hermana en este gran día ataviada en un vestido negro con detalles bordados que la hicieron lucir como las más elegantes.

La hermana mayor de Alejandra Capetillo, acudió a su boda con ataviada en un hermoso vestido negro, con un pronunciado escote cut-out, que destacó por sus detalles de flores blancas bordadas a la altura del pecho, y un peinado de cabello lacio y suelto, elegante y sutil.