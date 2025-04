Imelda Tuñón olvida su micrófono al salir al escenario en su debut teatral: le llueven burlas

Imelda Tuñón realizó su debut en el teatro, no obstante, no salió como se esperaba, pues cometió varios errores al momento de subir al escenario, por lo que se convirtió en objeto de críticas en internet, donde la señalaron por olvidar su micrófono al comenzar su actuación, así como por su poca habilidad para el canto.

En medio del escándalo de la batalla legal por la custodia de José Julián, Imelda Tuñón hizo su debut en la puesta en escena ’Soltero, casado, viudo y divorciado‘, en la que se apareció en el intermedio del show que se llevó a cabo en Monterrey para interpretar un popurrí en homenaje a la fallecida Selena Quintanilla.

Todo esto sucede a pocos días del segundo aniversario luctuoso de Julián Figueroa y rumores de un supuesto nuevo romance en la vida de la nuera de Maribel Guardia, quien lanzó un mensaje sospechoso en redes sociales: “La voy a mantener muy privada porque quiero mantener a la gente que quiero, a la gente que está conmigo, y a final del día yo sé que se van a enterar, pero voy a tratar de mantenerlo lo más privado posible, porque no quiero que lastimen a las personas que amo”.

Maribel Guardia dará apoyo económico a Imelda Tuñón

Imelda Tuñón olvida su micrófono al salir al escenario

La actriz y cantante se volvió objetivo de burlas en internet al viralizarse el video en el que entra al escenario sin micrófono, por lo que se ve en la obligación de regresar por el, mientras los bailarines se mantienen inertes frente al público y la pista continúa sonando.

Además del error del micrófono, usuarios de redes sociales dejaron su opinión respecto a sus habilidades en el canto, concluyendo que está ocupando el escándalo de su hijo como plataforma para incursionar en el teatro.

“Canta bien feo, mejor que se pelee con Maribel, le sale mejor”, “No sé por qué insisten en querer cantar”, “La señora que vende tamales por mi casa canta mejor que eso”, “No tiene preparación en ningún sentido. No baila, no canta, cero carisma” y “Aprovechando los cinco minutos de fama. Apúrate antes de que el chismecito se enfríe”, son algunos de los comentarios que se leen al respecto en X.