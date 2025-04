“Demasiado turbio”: Lady Gaga vuelve a los escenarios pero mientras unos señalan su show de “di4bólic0”, otros le aplauden

Cada año, miles de personas de todo el mundo se dan cita en el desierto de Indio, California, para vivir el fenómeno que es Coachella. Más que un festival de música, se ha convertido en una pasarela de estilo, un punto de encuentro de tendencias culturales y uno de los escenarios más importantes para los artistas que buscan dejar huella. En 2017, Lady Gaga ya había hecho historia al reemplazar a Beyoncé como headliner de último momento. Pero en 2025, Gaga volvió con todo y con una propuesta artística que dividió opiniones.

Lady Gaga regresa a los escenarios pero recibe duras críticas

El 2025 ha marcado el gran regreso de Lady Gaga a los escenarios con un espectáculo titulado The Art Of Personal Chaos, una experiencia visual, sonora y emocional que duró dos horas y que fue descrita como una “ópera del caos en el desierto”. Bajo la premisa de su nuevo álbum Mayhem, lanzado el pasado 7 de marzo, Gaga presentó un show conceptual cargado de dramatismo, oscuridad y mensajes que no dejaron a nadie indiferente.

Lady Gaga Críticas, ovaciones y caos: así fue el regreso de Lady Gaga a los escenarios. (Youtube)

Desde que se encendieron las luces con Bloody Mary, quedó claro que no sería un concierto común. Gaga apareció con un vestido rojo imponente frente a una escenografía gótica con gárgolas y ángeles que enloqueció a los fans que aplaudieron su originalidad pero hizo estallar a usuarios en redes que no tardaron en etiquetar el show como “turbio”, “desagradable” y “diabólico”.

“Ya ni siquiera intentan ocultar su adoración al diablo. Perturbador”, “No la apoyo, ella es pura maldad”,“Dime que vendiste tu alma al diablo sin decirme que vendiste tu alma al diablo”,“Esta presentación da terror”,“Estos artistas ya se están pasando con sus rituales frente a todos”,“Definitivamente está invocando algo”, se lee.

Quienes salieron en su defensa expresaron que “es Lady Gaga”, una artista que siempre se ha caracterizado por romper esquemas y mantenerse fiel a su estilo. “La reina ha regresado”. “Lady Gaga fácilmente una de las mejores headliners en la historia de Coachella”. “Esperé tanto por este momento”. “¿Gente ofendida por Lady Gaga? Qué risa", escribieron internautas.

Gaga también fue ovacionada por jugar con el estilo de sus canciones, como Poker Face, la cual convirtió en un ajedrez humano coreografiado, con una toma de dron que mostró todo desde el cielo. El espectáculo fue dividido en cuatro actos, con cambios de vestuario constantes, potentes visuales y una ejecución vocal impecable.

El regreso de Lady Gaga no es coincidencia, según teorías de fans

Si bien no hay nada que compruebe que el performance de Gaga sea parte de ningún ritual, Mayhem, su nuevo álbum, ha sido descrito como un retorno al “pop de recesión”, aquel género escapista de finales de los 2000 y principios de 2010 que proponía “bailar mientras todo se cae a pedazos”. Esto hace referencia a que el mundo puede ser caótico en estos momentos, pero sólo queda seguir divirtiéndonos.

Canciones como Abracadabra, Judas y Scheiße remiten a esa era donde el caos económico coincidía con fiestas sonoras. Lady Gaga explicó que el álbum trata sobre “seguir tu propio caos hacia cualquier rincón de tu vida”.