Las 5 películas en Netflix que te enseñan a soltar a quien sólo te ofrece migajas

Las películas siempre nos han vendido la idea de que la atracción física y la “química” son suficientes para comenzar una relación. Pero el amor verdadero es mucho más que eso. Vivimos bajo la presión de tener pareja para ser felices, y muchas veces terminamos conformándonos con amores a medias o migas. El miedo a la soledad y el qué dirán nos hace quedarnos en relaciones donde no nos tratan como merecemos.

Es hora de dejar ir a quien no te valora. Aquí te dejamos una lista de películas en Netflix que te ayudarán a soltar a quien solo te ofrece migajas, y te enseñarán a valorar lo que realmente mereces.

Películas Netflix para recordar que no debes aceptar migajas de amor

Mi lista de deseos (2025)

The Life List Sofia Carson protagoniza un viaje de autodescubrimiento en The Life List de Netflix. (Netflix)

Esta película se centra en Lucía, quien tras la muerte de su madre recibe una herencia condicionada a cumplir una lista de deseos que escribió a los 13 años. En su camino para cumplir esos sueños, Lucía se ve obligada a replantearse su relación con Mario, su pareja actual, y cuestionar si realmente lo que ella pensaba que era amor, en realidad, solo era un refugio.

A lo largo de la trama, Lucía aprende que a veces aferrarse a lo que creemos que queremos solo nos limita, y que es necesario soltar para abrir espacio a nuevas oportunidades. Esta película es un recordatorio de que las relaciones deben enriquecer nuestra vida, no restarnos.

Nobody wants this (2025)

Nobody wants this | Esta comedia romántica cuenta con Kristen Bell y Adam Brody (Netflix)

Esta serie se adentra en las relaciones tóxicas y cómo podemos encontrar la fuerza para romper con ellas. La protagonista, Joanne, se encuentra atrapada en un ciclo de relaciones y amistades que no le benefician, pero finalmente decide enfrentar sus miedos y dejar atrás esas dinámicas destructivas.

Nobody wants this explora cómo la cultura de la “comodidad” puede llevarnos a aceptar menos de lo que merecemos. A través de la historia de Joanne, se nos muestra que romper con lo que no nos hace bien es el primer paso hacia el autodescubrimiento y la liberación emocional.

Someone Great (2019)

Estar al lado de nuestros seres queridos cuando la están pasando mal es una manera de animarlos | (Netflix)

Si estás buscando una película que refleje la montaña rusa emocional de una ruptura, Someone Great es la opción ideal. Jenny (Gina Rodriguez) es una periodista musical que se enfrenta a la separación de su novio de nueve años justo antes de mudarse a San Francisco por el trabajo de sus sueños. Para superar el golpe, se embarca en una última gran aventura en Nueva York con sus mejores amigas, Erin y Blair.

Esta cinta no sólo habla del desamor, sino también del poder de la amistad femenina y la importancia de rodearnos de las personas correctas cuando más lo necesitamos. Con un soundtrack espectacular que incluye a Lizzo y Lorde, Someone Great es una montaña rusa de emociones que te hará reír, llorar y, sobre todo, sentirte comprendida.

A él no le gustas tanto

A él no le gustas tanto Películas que te abrirán los ojos cuando un hombre no está seguro de ti (Warner Bros. Pictures)

Esta comedia romántica de 2009 es una radiografía brutalmente honesta sobre las señales que muchas veces elegimos ignorar en el amor. Con un elenco estelar que incluye a Jennifer Aniston, Drew Barrymore, Jennifer Connelly, Ben Affleck y Scarlett Johansson, la historia entrelaza varias tramas sobre relaciones modernas, expectativas y desilusiones. Desde la mujer que espera una llamada que nunca llegará hasta el hombre que se resiste al compromiso, la película expone con humor y realidad las verdades incómodas de las citas y el amor no correspondido. Si alguna vez te has preguntado por qué alguien no responde tus mensajes o por qué sigues esperando una señal que nunca llega, esta película te dará la respuesta (aunque duela).

Solterísima

Películas Películas que te recordarán que mereces un amor completo (Netflix)

La cinta se centra en la historia de Denio, una mujer que busca incansablemente al amor de su vida, pero siempre termina decepcionada. Después de un nuevo fracaso amoroso, su mejor amiga, Noni, le recomienda tomarse un descanso de las citas y enfocarse en ella misma. Mientras Denio se embarca en un viaje de autodescubrimiento y aprende a priorizarse, Noni, que evita los compromisos, comienza a cuestionar su estilo de vida al conocer a Max. La película destaca la importancia de aprender a amarse a uno mismo antes de buscar una relación y cómo el autoconocimiento puede llevarnos a una vida más plena y satisfactoria.