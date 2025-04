“Se ve tan mayor”: Angelique Boyer se arriesga con nuevo y sensual look pero usuarios señalan que “no le favorece”

Angelique Boyer, una de las actrices más queridas de la televisión mexicana, siempre ha sido un referente de elegancia y belleza. Con una carrera que la ha visto brillar desde Teresa hasta Lo que la vida me robó, Boyer ha demostrado que no sólo es una excelente actriz, sino también un ícono de estilo y sofisticación. A sus 36 años, la actriz ha roto barreras y se ha convertido en una figura admirada por su autenticidad y empoderamiento, además de su capacidad para representar de manera madura y realista las historias de amor y relaciones saludables en la pantalla.

Sin embargo, recientemente Angelique Boyer ha causado un gran revuelo no por un papel en la pantalla, sino por un cambio de look que ha dejado a muchos usuarios divididos. La actriz, conocida por su imagen fresca y juvenil, decidió arriesgarse con un nuevo estilo que, aunque sensual, no ha sido del todo bien recibido por sus seguidores.

Un cambio de look arriesgado

En un reciente clip compartido por Uninovelas, donde aparece junto a su esposo, Sebastián Rulli, la pareja muestra su gran complicidad y sentido del humor en una dinámica de preguntas divertidas. Las respuestas entre ambos, llenas de risas y bromas, dejaron ver la admiración y el amor que se profesan, destacando su excelente relación. Sin embargo, lo que captó la atención de los usuarios no fueron las respuestas o la divertida interacción entre la pareja, sino el aspecto de Angelique.

La actriz sorprendió con un cambio en su cabello, adoptando un tono caoba que, aunque le otorga un aire más maduro y sofisticado, también suscitó críticas. Además, su atuendo, un vestido satinado en tono veri perry, combinado con un maquillaje más dramático de lo habitual, completó el look que dejó a muchos de sus seguidores cuestionando si realmente le favorecía.

Críticas y reacciones: ¿Es realmente un cambio negativo?

En las redes sociales, los comentarios no tardaron en aparecer. Mientras algunos elogiaron el look de Angelique, destacando su sensualidad y madurez, otros se mostraron menos impresionados. “Se ve tan mayor”, “no me gusta para nada este look”, “prefería su estilo de antes” fueron algunas de las reacciones más comunes. Es irónico cómo, a medida que las mujeres alcanzan la madurez y el éxito, son juzgadas constantemente por su apariencia, como si debieran seguir las mismas reglas de belleza juvenil que nos imponen desde pequeñas.

Este tipo de críticas no sólo reflejan la superficialidad de las redes sociales, sino también cómo las mujeres, en especial las figuras públicas, están constantemente sometidas a expectativas de belleza que no tienen en cuenta su edad, personalidad o evolución. ¿Por qué se exige que las mujeres sigan viéndose jóvenes, como si su valor estuviera definido únicamente por su aspecto físico? La respuesta parece clara: una sociedad que sigue evaluando a las mujeres a través de estándares irreales y reduccionistas.

Replanteando los estándares de belleza

Como sociedad, es esencial que empecemos a cuestionar estos estándares impuestos y a reconocer la belleza en todas sus formas, sin importar la edad o las decisiones personales de estilo. Angelique Boyer, como muchas otras mujeres que se atreven a experimentar con su imagen, demuestra que el verdadero empoderamiento radica en la libertad de elección, en la confianza para explorar nuevos looks y estilos, sin miedo a la crítica. A pesar de las voces que no aprueban su cambio, lo cierto es que la actriz sigue siendo una de las figuras más influyentes y admiradas del entretenimiento mexicano.