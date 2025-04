“Se le fue lo atractivo”: George Clooney reaparece luciendo ‘desmejorado’ tras ignorar consejo de su esposa

Internautas critican el cambio de look de George Clooney

George Clooney, uno de los galanes más codiciados de Hollywood, siempre ha sido sinónimo de atractivo y elegancia. Con una carrera que abarca desde sus icónicas apariciones en ER (Urgencias) hasta su éxito como director y productor, Clooney ha sido un favorito tanto en la pantalla grande como pequeña. Su cabello platinado, en particular, se convirtió en su sello distintivo, un toque de madurez que le otorgaba un aire sofisticado. Sin embargo, ahora, a sus 63 años, Clooney ha decidido cambiar su imagen, y la decisión ha generado reacciones sorprendentes en redes sociales.

La arriesgada decisión de George Clooney

Recientemente, el actor se dejó ver en las calles de Nueva York con un look completamente diferente al que sus seguidores estaban acostumbrados. Clooney, quien por años ha sido reconocido por su cabello platinado, optó por teñirse el cabello de un tono marrón oscuro, un cambio radical que, según él mismo, no fue del agrado de su esposa, Amal Clooney.

En una entrevista reciente, el actor confesó que temía que Amal, madre de sus hijos mellizos, no aceptara su nueva apariencia. “Mi esposa va a odiarlo, porque nada envejece a un hombre como cuando se tiñe el cabello”, comentó en un tono humorístico. Pero la transformación de Clooney no sólo ha llamado la atención por la novedad de su color de cabello. Los internautas no tardaron en reaccionar ante su renovada imagen, comentando que el actor parecía “desmejorado” y que, al teñirse el cabello, había perdido algo de su atractivo, lo que llevó a algunos a preguntarse si su decisión fue un error.

“Se le vinieron los años encima”, “Se le quitó lo atractivo”. “Ese color no le queda para nada”, se lee en redes sociales. Sin embargo, el reclamo más fuerte fue de quienes le señalaron que debió su esposa tenía razón respecto a que se vería más envejecido. “Eso le pasa por no seguir los consejos de su esposa”, dijo un internauta.

¿Un cambio temporal?

Este nuevo estilo no es sólo una cuestión estética, ya que Clooney lo adoptó para su rol en Good Night, and Good Luck, una adaptación teatral de su película de 2005 sobre el periodista Edward R. Murrow. Para encarnar al periodista, Clooney decidió prescindir de su característico cabello gris y optar por un tono marrón, lo que le permitió transformarse en el personaje que interpretó en la pantalla.

A pesar de las críticas, el actor ha defendido su decisión y aseguró que lo hizo con el fin de cumplir con las exigencias del papel. Sin embargo, lo que parecía una elección profesional ha generado debates sobre su imagen personal, y es que Clooney siempre ha sido un referente de estilo y atractivo en Hollywood. Los fans no pudieron evitar notar que, al parecer, la magia del “silver fox” que lo caracterizó durante años, ahora está perdiendo su toque.

Independientemente de las decisiones de estilo o cambios de imagen que George Clooney elija, su talento y carisma siguen siendo los elementos que lo definen. A lo largo de los años, ha demostrado una capacidad única para cautivar a la audiencia, tanto en la pantalla como fuera de ella, con su presencia magnética y su habilidad para interpretar personajes complejos.

Su atractivo siempre ha trascendido más allá de su apariencia física, consolidándose como un verdadero ícono de Hollywood. Clooney, con su sonrisa encantadora y su ingenio, sigue siendo un referente en el cine, capaz de dejar una huella imborrable, sin importar cómo decida proyectarse.