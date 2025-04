“Parece niña de preescolar”: el look de Zuria Vega en fiesta de lanzamiento de fragancia por el que dicen que “no acertó”

Las redes no perdonan el look de Zuria Vega en el evento de Chanel

Zuria Vega es una de las actrices más queridas y respetadas de la televisión mexicana. Con una carrera que abarca desde exitosas telenovelas hasta su incursión en el cine, ha logrado consolidarse como una de las figuras más relevantes del espectáculo en México.

Su presencia en la pantalla siempre ha estado marcada por su elegancia y estilo personal, y su capacidad para destacar en cada uno de sus proyectos la ha hecho merecedora de una base de seguidores fieles. Pero, recientemente, la actriz se convirtió en tema de conversación por su atuendo en un evento muy esperado: el lanzamiento de la nueva fragancia Chanel Chance: Eau Splendide.

Zuria Vega “decepciona” con su look “infantil”

El evento, en el que se dieron cita figuras de la moda, la belleza y la farándula, fue el escenario ideal para que la actriz se mostrara en su mejor faceta. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el look que Zuria Vega eligió para la ocasión. La nueva fragancia de Chanel estuvo representada por la cantante y compositora Angèle, quien es la musa de esta versión de Chance. En medio de esta celebración de lujo y estilo, el outfit de la actriz mexicana no logró cautivar a todos los presentes ni a los internautas, quienes rápidamente expresaron sus opiniones en redes sociales.

Zuria Vega El look de Zuria Vega fue criticado (Instagram)

En la fotografía que circuló, Zuria Vega aparece de pie frente a una instalación artística rosa pastel en forma de reloj de arena, acompañada de luces de neón que dicen “Take your Chance!” (Toma tu oportunidad). Este fondo vibrante y moderno contrastaba con el estilo que eligió Zuria: un conjunto de dos piezas de Chanel en un delicado tono rosa pálido. El tejido, que parece ser tweed o bouclé, le daba un aire elegante, pero al mismo tiempo algo infantil.

Zuria cargó un bolso pequeño color rosa pálido con cierre circular metálico y optó por unos zapatos de tacón bajo con puntera negra y talón blanco. Para el peinado, la actriz se dejó una cola de caballo baja, y un maquillaje discreto, acentuaron aún más la impresión de que el conjunto no estaba a la altura del glamour que rodeaba el evento.

Zuria Vega El look de Zuria Vega fue criticado (Instagram)

La chaqueta corta tipo blazer, sin mangas, con botones de perla pequeños y un corte clásico, parecía no encajar del todo con la sofisticación del evento, según internautas. Los pantalones cortos a juego, que llegaban por encima de la rodilla, fueron otro detalle que llamó la atención y que, para muchos, no fue el más acertado.

Los comentarios en redes sociales no tardaron en llegar, y muchos internautas señalaron que el look de Zuria Vega era demasiado juvenil para una ocasión tan importante. “Parece niña de preescolar”, fue una de las frases que más destacó en redes sociales. Si bien la actriz optó por un estilo elegante y casual, algunos consideraron que el conjunto no estaba a la altura del evento ni del impacto de la fragancia Chanel Chance: Eau Splendide.

Aunque la moda siempre será subjetiva y, en esta ocasión, muchos internautas consideran que Zuria no acertó con su look, lo que es indiscutible es su estatus como una de las figuras más queridas del espectáculo mexicano. A pesar de la crítica sobre su elección de atuendo, su habilidad para ser el centro de atención en cada evento sigue intacta, sin que nada opaque su brillo.