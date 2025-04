“Muy turbio”: el gesto de Eva Longoria con su hijo de seis años que causó indignación

Un video de Eva Longoria con su hijo en París desató indignación en redes sociales luego de que un gesto por parte de la actriz, al menor, fuera rechazado por el público en el que, nuevamente, se generó un debate sobre lo que es correcto y no hacer con los hijos.

PUBLICIDAD

La actriz de 50 años se ha aventurado en un viaje por la Ciudad del Amor junto a su hijo, del que ha compartido algunas imágenes en sus redes sociales de su visita, desde fotos en albercas de pelotas y postales que atestiguan si inolvidable visita, disfrutando de la vista de la Torre Eiffel.

Su llegada al aeropuerto de ese país fue captada por algunos medios de comunicación, quienes difundieron que Eva Longoria llegó acompañada de su hijo Santiago a París, pero fue un video el que se robó la atención en el que se le teniendo un acercamiento con el menor y que fue duramente criticado.

Eva Longoria y su hijo Santiago. Instagram: @evalongoria

Critican a Eva Longoria por este gesto con su hijo

Mientras Eva Longoria se siente profundamente agradecida por este viaje junto a su hijo, en redes sociales han reprobado una acción que tuvo con el menor, sumándose a la reciente polémica que enfrentó Gal Gadot y otros famosos que han sido señalados por este comportamiento considerado como incorrecto, entre los que se destacan figuras como Enrique Iglesias o Galilea Montijo.

En una publicación compartida por ‘HOLA USA’, se puede ver un video el arribo al aeropuerto de París, en el que Eva Longoria aparece luciendo unos leggings y una sudadera de la Virgen de Guadalupe, mientras Santiago, su hijo de seis años, presume un atuendo compuesto por un short verde, blazer gris y camiseta roja.

“Eva Longoria llega a París acompañada de su hijo Santiago, de seis años, disfrutando de una mágica aventura juntos. Ambos comparten momentos encantadores, como una cena frente a la imponente Torre Eiffel, donde las luces de la ciudad iluminan su velada. Pero eso no es todo, ya que también han tenido una tarde maravillosa jugando en una colorida piscina de pelotas. La actriz se siente profundamente agradecida por poder disfrutar de esta experiencia junto a su pequeño”, se leía en la publicación de ‘Hola USA’.

El beso de Eva Longoria a su hijo de seis años que causó indignación

Dicho posteo hablaba sobre la llegada de la actriz y su hijo para vivir una aventura inolvidable por ‘La Ciudad del Amor’, sin embargo, un acercamiento de Eva Longoria causó controversia, cuando se vio al menor sentado sobre las maletas y la actriz de ‘Esposas Desesperadas’ se acerca para darle un beso en los labios, lo que generó el rechazo del público.

PUBLICIDAD

En los comentarios, muchos no tardaron en rechazar esta polémica acción que siempre suele generar debate en redes sobre lo que es correcto y no hacer con los hijos, del que unos, destacan que es un límite que no debe sobrepasarse.

“Nunca voy a entender por qué padres y madres besan en la boca a sus hijos y no lo pienso discutir con nadie”, “Sigo sin entender por qué besan a sus hijos en la boca. Qué hábito tan asqueroso y contraproducente”, “Dos veces fotos ella besándolo en la boca es neta ? Que mal”.