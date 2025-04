“Están enormes”: mellizos de Biby Gaytán reaparecen y sorprenden con esta confesión sobre su vida

Una aparición de los mellizos de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, Manuel y Daniel, causó furor luego de que los pequeños acompañaran a sus padres a un evento, donde tuvieron un breve encuentro con la prensa, en la que revelaron más detalles sobre sus planes a futuro.

Fue en este encuentro, donde los menores revelaron si seguirían los pasos de su padre, hecho que causó sorpresa a Biby Gaytán, quien se mostró sorprendida ante la sorpresa de los pequeños de tan solo 10 años.

Eduardo, Alejandra y Ana Paula Capetillo Gaytán son hijos de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo. / Foto: Instagram

Mellizos de Biby Gaytán reaparecen y así lucen actualmente

Los mellizos de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo causaron furor luego de aparecer en un evento público en el que acompañaron a sus padres, dejando una imagen actualizada de los más pequeños de la familia.

Fue en un encuentro con la prensa en el que Manuel y Daniel revelaron los planes que tenían a futuro y si deseaban seguir los pasos de sus padres en la actuación, comentando:

Al ser cuestionados sobre si les gustaría salir en televisión, actuar e incluso salir en comerciales, afirmaron entusiasmados y uno de ellos reveló: “Cantar la verdad no me gusta tanto, pero salir en tele sí me gusta”.

Tras las confesiones que Manuel y Daniel hicieron a los medios de comunicación que se encontraban en el lugar, Biby Gaytán reaccionó sorprendida y puso algunas condiciones antes de que los pequeños pudieran incursionar en el mundo del espectáculo, comentando que era necesario que “primero estudiaran y se preparen”, además añadió que lo que más importaba era que vivieran su niñez y “ya luego se verá”: “Ya son los protagonistas de nuestras vidas”, zanjó la esposa de Eduardo Capetillo.

Así fue como Biby Gaytán reaccionó al enterarse del embarazo de sus mellizos

Vale recordar que Manuel y Daniel, son los más pequeños de la familia Capetillo-Gaytán, con tan solo 10 años, de quienes, en 2024, durante su cumpleaños, la actriz y cantante, reveló como asimiló la noticia de que llegarían a sus vidas, revelando:

“Fue un shock primero saber que estaba embarazada y a mi edad, a la edad que tenía, 42 años, y nacieron cuando yo tenía 43, ya mi hijo Eduardo tenía 20 años, biológicamente, nada más, podía ser su papá…”.

Biby Gaytán junto a sus mellizos Instagram: @bibygaytan

Sin embargo, se han convertido en la luz de la familia, con algunas apariciones que han tenido acompañando a sus padres en televisión, mientras se espera que por fin debuten como actores de telenovela, siguiendo los pasos de Eduardo Capetillo y su hermano Lalo, quien ha incursionado en el mundo de la música.

Poco a poco cada uno de los hijos de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo han demostrado las habilidades artísticas que poseen, heredadas de sus padres, mientras Alejandra busca hacerse un lugar en el mundo del modelaje, Lalo ya ha lanzado sus primeros sencillos musicales, a su vez, Ana Paula ha dejado ver que la actuación es lo suyo y se espera que los mellizos, repitan la misma hazaña, continuando con el legado que sus padres les han dejado.