Camila Parker impacta a todos al reaparecer con su icónico vestido de novia tras 20 años

El rey Carlos y la reina Camilla estuvieron de aniversario de bodas el pasado 9 de abril, donde cumplieron 20 años de unión. Para celebrar el hermoso momento, la reina lució el mismo traje de novia con el que se casó con el rey Carlos III.

Diseño de Anna Valentine

La reina reutilizó el diseño creado para ella hace 20 años realizado por Anna Valentine y, no solo eso, Camilla decidio agregarle nuevos detalles. Los detalles nuevos fueron creados por la artesana Beth Somerville de la King’s Foundation.

El vestido fue elegido por Su Majestad para asistir al Parlamento de Italia junto a Charles. Su elegancia la complementó con un collar blanco de perlas de tres filas, pulseras de oro y su icónico anillo de compromiso.

Hace 20 años, Camilla utilizó el hermoso vestido para su unión civil en Guildhall y, más tarde, cambió el atuendo por un conjunto azul para la celebración de la recepción.

Un vestido desafiante para la época

Durante una entrevista con la diseñadora Anna Valentine a The Telegraph, contó que: “Los atuendos de boda fueron particularmente desafiantes debido a la atención de los medios. Para mí, es un trabajo que me llamó la atención porque pensé: ‘¿Qué vamos a hacer para transmitir lo correcto?‘. Lo abordamos simplemente conversando sobre qué se vería bien, qué se sentiría suave y discreto. No buscábamos ser demasiado extravagantes”, afirmó Valentine.

La celebración de 20 años de casados estuvo acompañada de una publicación con tres retratos nunca antes vistos que fueron posteados en redes sociales.

“¡Feliz aniversario, Majestades! ¡Qué alegría verlos tan felices y enamorados! ¡Que Dios los bendiga y les conceda muchos años más de felicidad!”, comentó un usuario.

Recordemos que, para la ceremonia civil, la reina Isabel II no asistió, pero sí llegó más tarde para la recepción y se le dio en las fotografías oficiales.