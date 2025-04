“Qué perturbador”, el evento de Beyoncé que hizo recordar a P. Diddy y generó controversia en redes

Beyoncé sigue triunfando y recientemente lanzó Ulta, que forma parte de su línea de cuidado del cabello Cécred.

PUBLICIDAD

La famosa asistió al lanzamiento con su madre Tina y su sobrino Julez, y lució hermosa y radiante como siempre, llevando un look blanco con un minivestido blazer, cuello camisero, corbata, una capa y tacones blancos.

Pero, aunque se trató de un lanzamiento exitoso y ella deslumbró como siempre, la famosa recibió algunas críticas y generó rechazo por un detalle.

“Recordó a Diddy”, el detalle de evento al que asistió Beyoncé que generó controversia en redes

Lo que más llamó la atención durante el lanzamiento del producto de Beyoncé es que la famosa hizo una “fiesta blanca”, lo que a muchos les hizo recordar a P. Diddy.

Y es que el rapero fue arrestado el pasado 16 de septiembre por trafico sexual y crimen organizado, y varios famosos se han visto involucrados en el caso, entre ellos Beyoncé y su esposo Jay Z, quienes además eran invitados recurrentes en las polémicas “fiestas blancas” del rapero.

Y es que todos los invitados al lanzamiento asistieron completamente de blanco, igual que en las fiestas de Diddy donde se dice que muchos famosos se drogaban y aseguran que ocurrían abusos, sobredosis, y mucho más.

“Fiesta blanca, como en los viejos tiempos”, “Fiesta blanca, como solía tener Diddy 😉”, “recordó a Diddy, esto es muy perturbador”, “¿Fiesta blanca? ¿En serio? En este punto ella se está burlando de nosotros”, “esto es muy raro”, “OMG ella no aprendió nada, parece burlarse de todo”, “que aterrador, eso no habla bien de ella”, “es lo más loco que he visto, Diddy los dejó bien entrenados”, y “eso fue en honor a Diddy parece”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Sin embargo, la mayoría de sus productos son blancos, además que es un tono que aporta elegancia, por lo que no tiene que estar relacionado con Sean Diddy Combs.