“Era amiga de los dos”: exesposa de Memo del Bosque relató cómo se enteró de su relación con Vica Andrade ¿la engañaron?

El lunes 7 de abril, el querido productor mexicano, Memo del Bosque, falleció a los 64 años tras ser diagnosticado con linfoma de Hodgkin en 2017, del que enfrentó una dura batalla contra el cáncer, entre tratamientos, quimioterapia y un trasplante de médula ósea en 2017.

La noticia se dio a conocer por medio de las redes sociales, donde el productor previo a su lamentable deceso, escribió una carta de despedida a su público, alejado de los fríos comunicados, Memo del Bosque, ofreció un último adiós de su puño y letra escribiendo:

Memo del Bosque Imagen de Instagram: @memodelbosquetv

“Hoy deseo compartir que he llegado al final de mi vida. El cáncer fue una batalla fuertísima con la que luché con todo lo que pude, pero Dios ha decidido que esa enfermedad no me lastime más” comenzó el productor y continuó con palabras de agradecimiento dedicadas a sus hijos y a su pareja, Vica Andrade:

“Doy gracias a Dios por permitirme seguir viviendo desde el 2017, que fui diagnosticado, y haber podido disfrutar a mis hijos, a Vica y a toda mi familia. Doy gracias por mis amigos que nunca se fueron. Gracias por todo su amor”.

Memo del Bosque, continuó su carta de despedida con un mensaje en el que habló sobre su lucha contra el cáncer y las experiencias que vivió:

“Fue un largo viaje de experiencias y emociones que agradezco haber vivido y compartido con cada uno” y añadió: “Ahora he acabado la pelea, mi lucha terminó y ahora soy un nuevo ser que goza de la presencia de su Creador. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo, mi Señor”, finalizó el productor.

Memo del Bosque Instagram: @memodelbosquetv (Instagram: @memodelbosquetv)

El triángulo amoroso que vivió Memo del Bosque con Vica Andrade y Mónica Noguera

Aunque el productor se caracterizó por mantener su vida personal de forma privada, no estuvo exento de los escándalos, entre rumores de infidelidad y un triángulo amoroso que se convirtió en uno de los aspectos más comentados sobre él.

Fue a finales de los años 90 cuando Memo del Bosque comenzó una relación con Vica Andrade, tan solo unos meses después de que se separara de Mónica Noguera, lo que desató sospechas de una posible infidelidad de parte del productor a la famosa conductora de televisión.

Mónica Noguera y Memo del Bosque Instagram: @mnanoguera (Instagram: @mnanoguera)

Sin embargo, tanto el productor como su nueva pareja continuaron su vida haciendo caso omiso sobre lo que se decía sobre ellos, no fue hasta que esa polémica revivió cuando Mónica Noguera habló sobre esta polémica en el programa ‘El Minuto que Cambió mi Destino’ de Gustavo Adolfo Infante.

Así se enteró Mónica Noguera de la relación de Memo del Bosque y Vica Andrade

Luego de enfrentar rumores de infidelidad, Mónica Noguera se sinceró sobre su relación con su exesposo y Vica Andrade, señalando que eran amigas, y se acercó a ellos, para intentar salvar su matrimonio:

“Vica se vuelve muy amiga de los dos (cuando trabajaban en el mismo programa). Vica era muy amiga mía, tampoco es que ya la he visto tanto, pero no porque le tenga algún resentimiento”.

Memo del Bosque y Vica Andrade Imagen de Instagram: @memodelbosquetv

Fue Noguera, quien finalmente desmintió que existiera alguna infidelidad por parte de Memo del Bosque, contando que la relación entre él y Vica Andrade se fue dando conforme a su acercamiento:

“Yo termino con Guillermo y ella, en un momento como amiga de los dos, se empieza a involucrar mucho hablando conmigo, hablando con Memo en cuestión de amistad y quiere tratar de volvernos a unir [...] Ellos se enamoraron cuando Memo y yo ya no teníamos absolutamente nada que ver”.

Sin ningún tipo de resentimiento, Mónica Noguera expresó su apoyo hacia su ex y su pareja, tanto, que incluso llegó a convivir con ellos y su familia, proclamándose ‘tía’ de las hijas del productor: “Cuando quieran saben que su tía está ahí”.