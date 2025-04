¿Se burlaron? Nodal y Ángela Aguilar reaparecen tras declaraciones de Cazzu: esto hicieron

Este fin de semana, Christian Nodal, Ángela Aguilar y Cazzu volvieron a estar en el ojo del huracán, mientras los esposos nuevamente gritaron su amor a los cuatro vientos, la argentina ofreció una nueva entrevista donde ofreció detalles sobre su relación con el padre de su hija.

PUBLICIDAD

Esta sería la primera vez que Cazzu habla sobre Christian Nodal y Ángela Aguilar luego de su arrasadora entrevista en el pódcast ‘PLP’, donde no solo respondió a las declaraciones que la nieta de Flor Silvestre hizo a un medio extranjero sobre su relación con el cantante de ‘Adiós Amor’, sino que, habló indirectamente los sentimientos de la argentina, donde dejó ver que sospechó de una posible infidelidad por parte de su expareja.

Cazzu entrevista PLP Youtube (Youtube)

¿Qué dijo Cazzu sobre Christian Nodal y Ángela Aguilar?

Fue hace unos días cuando Cazzu fue abordada mientras conducía su automóvil por el medio de comunicación América TV, donde le preguntaron sobre la dedicatoria de ‘Con Otra’, su situación sentimental y cómo era actualmente su relación con Nodal, además de su perspectiva sobre el matrimonio de su ex pareja, a lo que la argentina respondió:

“No me da bronca nada, yo no la juzgo, no me da bronca nada de ella, no tengo ningún sentimiento negativo hacia ninguno de ellos. De hecho, sin son felices, me encanta”.

Además, señaló que su relación con Nodal era meramente formal por el bien de su hija, negando que hubiera algún tipo de batalla legal entre ambos: “Nunca hubieron ni existieron esas conversaciones legales. Nosotros tenemos una relación totalmente formal, como tiene que ser, por el bien de nuestra hija”.

A su vez, Cazzu resaltó que hay un poco de fantasía en los hechos que narra en sus canciones, sin confirmar si, ‘Con Otra’, estaba dedicada a Ángela Aguilar o peor aún, era una advertencia sobre el posible karma que podría perseguirla.

Esto hicieron Christian Nodal y Ángela Aguilar tras las declaraciones de Cazzu

Mientras Cazzu ofrecía una nueva entrevista en la que actualizaba detalles sobre su relación con Christian Nodal, el cantante ofreció un total de dos conciertos en el Palenque de la Feria de Texcoco, mismos shows de los que habló en sus redes sociales y pidió a sus fans que se prepararan para dos noches inolvidables donde interpretaría sus más grandes éxitos.

PUBLICIDAD

Uno a uno, iba interpretando sus canciones más famosas hasta que finalmente llegó uno de los momentos esperados de la noche, cuando interpretó ‘Dime Como Quieres’ su famoso dueto con Ángela Aguilar, del que su público esperaba que lo acompañara en el escenario, pero no pasó así.

Aunque Ángela Aguilar permaneció en su sitio, fue Nodal quien se acercó hasta su lugar entre tropiezos y cierta dificultad para acercarse a esa zona del palenque, en el que el sonorense, finalmente pudo encontrarse con su esposa y le plantó un beso, dejando una nueva expresión del amor que se sienten, además de que acercó el micrófono a la joven de 21 años, para que lo acompañara en su interpretación del famoso tema que fue el punto de encuentro donde su historia de amor empezó.