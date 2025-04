¿Es un mini Harry Potter? Hijo de Daniel Radcliffe reaparece a sus casi 2 años y su rostro encanta en redes

Daniel Radcliffe es uno de los actores más famosos de Hollywood y también de los más queridos, recordados por su papel en la saga de Harry Potter.

A sus 35 años el actor sigue cosechando éxitos, y también ha formado una hermosa familia junto a su novia de hace más de 10 años, Erin Darke.

Daniel y Erin se convirtieron en padres en abril del 2023 y aunque al actor se le había visto con su hijo, no se había visto su rostro hasta ahora.

“Un mini Harry Potter”, Hijo de Daniel Radcliffe de 1 año reaparece y encanta con su belleza

El pasado fin de semana Daniel Radcliffe fue captado paseando por la ciudad de Nueva York con su novia Erik Darke y su hijo.

Esta vez, a diferencia de las otras, el actor dejó ver el rostro de su hijo, quien iba en su coche, y encantó con su belleza y lo mucho que se parece a él.

El pequeño de casi dos años lució un pantalón deportivo azul, con una camiseta verde, botas verdes y un adorable sombrero beige.

“Qué niño tan bello”, “wow su hijo es una belleza, me encanta”, “quedé enamorada con su bebé”, “wow un mini Harry Potter, es lo más bello que he visto”, “su bebé es demasiado adorable”, “es tan bello como él”, “mirale esos cachetes, que lindura”, “sí que hace hijos bellos”, “se me parece mucho a él”, y “que niño tan dulce”, fueron algunas de las reacciones en redes.

El actor se ha mostrado muy feliz y pleno en su etapa como padre. “Es impresionante. Creo que mucha gente dijo: ‘Simplemente pasa los primeros seis meses y luego todo mejorará‘, pero realmente disfruté los primeros seis meses. No sé lo que me imaginaba, la verdad, pero es genial. Es increíble y estoy asombrado”, dijo hace unos meses.

Además, aseguró que por los momentos no quiere que su hijo sepa lo famoso que es.

“Este es un momento bonito en el que él no es consciente de que yo soy otras cosas a parte de su padre, y eso va a ser muy muy difícil. Solo quiero mantener mi fama en secreto con él durante el mayor tiempo humanamente posible", aseguró.