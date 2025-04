Salma Hayek es una de las actrices más famosas y exitosas de México que llegó para conquistar Hollywood y a sus 58 años sigue triunfando.

La famosa recientemente asistió a la ceremonia Oscar de la ciencia en el Breakthrough Prize, pero no posó sola en la alfombra roja, sino que lo hizo con un famoso actor.

Se trata de Édgar Ramírez, quien actuó en la película Emilia Pérez y ha formado una gran relación con la actriz mexicana.

El gesto de este actor con Salma Hayek en alfombra roja que critican y aseguran que la incomodó

Salma Hayek posó en el famoso evento con un vestido negro largo, de mangas largas y cuello alto con transparencias, luciendo hermosa y elegante.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue el gesto que tuvo el actor venezolano con ella al posar en la alfombra roja y es que la abrazó y aseguran que se excedió, y que la actriz se notaba incómoda.

“ESe tipo como que confianzudo !”, “Ella se ve un poco incómoda con Edgar... 🤨”, “no me parece la actitud de él con ella”, “dicen que él es gay, pero en este video no lo parece”, “que atrevido con Salma”, “no está bien, mira como la abraza con esa confianza y no la suelta”, “la agarra como con mucha confianza”, “ella se ve incómoda”, “me parece muy atrevido de su parte”, y “él debería respetar más, ella es una mujer casada”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Aunque muchos aseguran que ella se incomodó por el gesto del actor, la actriz compartió el video en sus redes con Édgar, dejando ver que tienen una gran amistad y no tienen ningún problema con él.

El actor venezolano se ha convertido en uno de los más destacado y deseados de Hollywood, pues encanta con su belleza y carisma, pero hasta ahora se desconoce si tiene pareja.