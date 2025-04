Christian Nodal revela que el peor dolor no ha sido el amoroso y pudo evitarlo

Mesurado y cuidadoso para evitar polémicas, así se mostró Christian Nodal durante la charla con la prensa en Guadalajara, donde promocionó sus conciertos del 23 y 24 de mayo en el Auditorio Telmex.

PUBLICIDAD

Tras presentarse en Texcoco, el cantante llegó tranquilo, con el cabello más largo de lo habitual, listo para enfrentar las preguntas. Al final, supo sortear las más comprometedoras, algo que ha aprendido en los últimos meses.

“El público de los ojos tapatíos siempre nos ha dado mucho amor, mucho cariño. Incluso aquí fue donde despegó mi carrera. Aquí fue donde empezó a sonar por primera vez Adiós Amor en la radio, donde comencé a abrir conciertos para Los Plebes del Rancho. Existe mucho cariño, y cada vez que nos hemos presentado aquí en el Auditorio Nacional ha sido muy especial… digo, Auditorio Telmex”, corrigió entre risas.

Christian Nodal está en Guadalajara (Foto: Gabriela Ac)

Nodal en corto

¿Lo peor que han dicho de ti?

— Que soy desafinado. Creo que es lo peor. La verdad, sí afino mucho. No me gusta que digan que soy mal cantante.

¿El mayor error que has cometido?

— Quizá tatuarme la cara. Ahorita me lo estoy quitando y me hubiera ahorrado mucho tiempo y dolor.

PUBLICIDAD

Christian Nodal está en Guadalajara (Foto: Gabriela Ac)

Christian Nodal está en Guadalajara (Foto: Gabriela Ac)

Christian Nodal está en Guadalajara (Foto: Gabriela Ac)

¿Viene un dueto con Ángela Aguilar?

— No, no viene un dueto con Ángela. Hicimos un camp de composición, y ella está involucrada en tres canciones, pero no hay dueto.

Metas y permanencia

“Pensaba que lo más difícil era lograr que la gente coreara tus canciones y llenar un show. Pero después de cinco o seis años entendí que lo más complicado es mantenerse. Siento que mi misión en el regional mexicano era demostrarle al público de otros países —o de otros géneros— que este estilo es muy amplio y se puede adaptar. Por eso hice colaboraciones con Camilo, Juanes, Piso 21, Gera… todos de géneros diferentes. Eso abrió muchas puertas y mostró que el regional podía llegar más lejos”.

“Mi meta más grande fue fortalecer el regional, hacerlo más sólido. Ahora los duetos están de moda y el género es mucho más unido que cuando comencé. Estoy feliz con todo lo que se ha logrado. No tengo tantas metas pendientes; la tarea de siempre es hacer la mejor música posible y seguir descubriendo nuevos escenarios. Apenas el año pasado pisé lugares donde ni yo ni el regional habíamos estado antes. La meta constante es hacer música desde el corazón para los fans”.

Cerca del público, distante con la prensa

Nodal ha regresado a las convivencias y a la conexión directa con sus seguidores, y sigue marcando la línea con la prensa.

“Siempre he estado muy cercano al público, tenemos una gran afinidad, sobre todo con los fans. Con ustedes (la prensa) no tanto, ¿verdad? Siendo sincero, ustedes ven muchas cosas desde afuera y probablemente no imaginan cómo se siente desde acá. En el pasado, no me sentía emocional ni profesionalmente preparado para dar la cara ante tantas cosas feas que se decían. Y mientras pasaban cosas bonitas en mi vida, el enfoque siempre era lo negativo. No quería arriesgarme a tener un mal día por preguntas con doble sentido o connotaciones negativas. Sentía que debía esperar a estar en un buen momento para volver a acercarme”, explicó. Y dejó claro que busca una carrera lejos del morbo.

Nuevo disco, nuevo enfoque

“Estoy en una etapa donde me interesa que todos conozcan la música que voy a lanzar. De verdad que hay joyas en este álbum. Vienen duetos muy importantes y muy lindos para el regional mexicano, por eso ando por todos lados compartiendo lo que viene, lo que está pasando, con mucho amor y respeto. Me la estoy pasando bien en esta nueva etapa. Se siente muy bonito el cariño”.

Este jueves 10 de abril sale el tema Amé en todas las plataformas junto con el video.

“Les juro que el video va a ser algo muy bonito. La historia es sobre unos viejitos… les va a sacar la lagrimita de cocodrilo”.

El nuevo álbum se llama ¿Quién más como yo?, que ya no forma parte de Pa’l Cora Parte 2. Ese proyecto ya quedó cerrado.

“Lo que queda por salir es un documental que grabé para mostrar cómo se compone en el estudio, cómo se dirige a los músicos, cómo se une todo para que la música tenga coherencia. También para compartir el proceso creativo detrás de las composiciones. Pero Pa’l Cora terminó con la última canción, que creo fue Pandolebros”.

La fama, vista desde la experiencia

“Me encanta mi trabajo, lo amo profundamente. Procesar la fama fue como darle todos los juguetes a un niño: tenía 17, 18 años cuando llegó el golpe de dinero, fama y todo lo que viene con hacer bien tu trabajo. El primer año fue el más difícil: entender que mi realidad había cambiado. Pero mi corazón sigue siendo bohemio, sigue siendo bravo, sigue siendo de Sonora. No ha cambiado mucho. Trato mi carrera con respeto porque me ha dado mucho amor del público. Más allá del dinero o la fama, me ha regalado momentos que no puedo explicar con palabras, pero que viven en el corazón. Pararte en un país extranjero, ver gente con botas, sombrero, sentir ese cariño… es una locura. Eso se vive cada fin de semana. Asimilar la fama ha sido lo de menos”.

¿Qué lo hace feliz?

“Pues levantarme, sentirme vivo, con salud, sentirme amado, rodeado de las personas que amo, poder darles amor... Ver que mi familia está bien, que mi gente está bien. Ir a mis shows me da muchísima felicidad, cantarles. También me hace feliz ver todo el trabajo que hemos hecho para este nuevo álbum. Por ejemplo, el video que acabo de subir… hoy lo vi cuatro veces y lloré las cuatro. No sé, creo que la felicidad está en los pequeños detalles. No hay algo puntual que pueda decir: ‘esto me hace feliz’, creo que es un todo, es sentirte bien.”

Cancelación en el regional mexicano

“No estoy en posición de decir qué pueden o no pueden hacer otros artistas. Cada quien debe hacer lo que le haga feliz. Cada artista es responsable de lo que lanza: la música, los videos, los visuales en un escenario. Todo eso tiene que ver con lo que estás tratando de transmitir. Si vas a un concierto de corridos, no creo que te espante ver cosas fuertes. Cada parte del regional mexicano tiene su público, sus gustos, sus métodos. Yo respeto a todos por igual. Si alguien quiere seguir cantando ese estilo, que lo haga, y si no, también está bien”.

Cuando se le volvió a pedir su opinión con un largo suspiro contesto:

“Vivimos en una realidad donde México es lo que es. Como cantante, si yo hiciera corridos y alguien me dijera que los deje, seguiría cantándolos. Pero yo canto románticas, así que estoy muy apartado de ese tema. Empáticamente, como artista, entiendo que si tú cantas canciones de amor, los visuales también deben reflejar eso. No te vas a sorprender si ves algo romántico. Entonces, si el público es de corridos, ya sabrán a qué van.

“No puedo opinar más porque nunca he cantado corridos. No conozco bien ese mundo, pero repito: mi respeto para mis compañeros. Si están en su lucha, el apoyo de sus fans siempre va a estar. Como artista, uno tiene que seguir representando lo que siente a través de su música”.

¿Pepe Aguilar como suegro o artista?

“La verdad, nunca me lo imaginé como suegro, pero siempre hubo una buena relación entre él y yo. Cuando nos encontrábamos en premios, había mucho respeto y cariño. Es alguien que ha representado por mucho tiempo el regional mexicano, la charrería, los caballos. Ha producido discos para muchos intérpretes. Siempre hubo ese vínculo profesional, esa conexión por el amor al regional. Me invitó a varios proyectos, pero no se concretaron. Como suegro no me lo imaginaba, pero lo estamos disfrutando también”, finalizó.