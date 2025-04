“Ya era hora”: Lindsay Lohan recibe merecido premio y ahora fans claman por rescatar a otra famosa que “tocó fondo”

En un evento que celebró lo mejor del séptimo arte, Lindsay Lohan brilló como nunca. Durante la clausura de la CinemaCon 2025 en Las Vegas, la actriz de 38 años fue honrada con el premio Vanguard por su trayectoria en la industria cinematográfica. Y aunque su carrera ha estado llena de altibajos, fue un recuerdo muy particular el que conmovió a todos: su experiencia al verse actuar por primera vez en la pantalla grande con The Parent Trap.

“Fue tan surrealista, pero me sentí como en casa”, confesó Lindsay conmovida ante el público. Tenía apenas 12 años cuando interpretó a las gemelas Hallie y Annie en 1998, y aquel papel se convirtió en el inicio de una carrera que marcaría a toda una generación. “Gracias por este premio, significa más de lo que imaginan. Crecí en esta industria y me siento orgullosa de seguir haciendo lo que amo. No hay nada como la magia del cine”, agregó la actriz, visiblemente emocionada.

Un renacer personal y profesional

Durante años, Lohan fue un ícono juvenil, protagonizando cintas como Freaky Friday, Confessions of a Teenage Drama Queen y Mean Girls. Sin embargo, el peso de la fama la llevó a atravesar etapas oscuras. Problemas legales, adicciones y excesos pusieron su carrera en pausa y su imagen en tela de juicio. “Parecía que lo había perdido todo”, confesó en entrevistas anteriores. Pero lejos de rendirse, trabajó en silencio para reconstruirse.

Hoy, Lindsay vive una nueva etapa de plenitud. Casada con el empresario Bader Shammas, con un hijo y radicada en Dubái, ha encontrado estabilidad lejos de los reflectores de Hollywood. En sus redes sociales, suele compartir mensajes de amor y gratitud, especialmente hacia su esposo, a quien llama su “mejor amigo y compañero de vida”.

Su reaparición en la pantalla con películas navideñas para Netflix marcó lo que muchos llaman la “Lohanaissance”: el esperado regreso de una estrella que nunca dejó de brillar en el corazón de sus fans. Y ahora, se prepara para retomar su papel en Freakier Friday, la esperada secuela junto a Jamie Lee Curtis, que promete ser un éxito taquillero este verano.

Fans piden no olvidar a esta otra famosa

El renacer de Lindsay ha tocado fibras profundas en sus seguidores, quienes ven en ella un ejemplo de resiliencia. Su reconocimiento en CinemaCon despertó también un clamor en redes sociales: que otra querida exestrella infantil, Amanda Bynes, pueda encontrar su camino de regreso.

“Ya salvamos a Lindsay, ahora vamos por Amanda Bynes”,“Así com Lindsay se levantó, espero que Amanda Bynes pueda hacerlo”. “Me alegro tanto por Lindsay Lohan, espero ver a Amanda Bynes resurgir igual”, escribieron usuarios en redes sociales.

La actriz de She’s the Man e Easy A ha estado alejada de los escenarios desde 2010, enfocándose en su salud mental. Aunque no ha anunciado un regreso oficial, los fans mantienen la esperanza de volver a verla tan radiante como alguna vez fue.

¿Qué pasó con Amanda Bynes?

Amanda fue una actriz infantil y juvenil muy exitosa en los años 2000. Alcanzó la fama gracias a su participación en el programa de sketches All That, y más tarde protagonizó su propio show, The Amanda Show, además de películas populares como What a Girl Wants, Hairspray y She’s the Man.

Su carrera prometía muchísimo, pero en 2010 comenzó a mostrar señales de problemas personales y de salud mental. En los años siguientes, enfrentó múltiples incidentes legales, comportamiento errático y detenciones por conducir bajo los efectos de sustancias.

En 2013, fue internada en una institución psiquiátrica tras un episodio grave y su familia solicitó una tutela legal, similar a la que tuvo Britney Spears. Amanda permaneció bajo esa tutela durante casi nueve años. Aunque en ese tiempo se mantuvo mayormente alejada del espectáculo, expresó en varias ocasiones su deseo de estudiar diseño de modas y reconstruir su vida.

En 2022, logró que se le retirara la tutela, lo que marcó un paso importante en su recuperación. Sin embargo, su camino no ha sido fácil y ha tenido recaídas.