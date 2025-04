“La Bibi P. Luche de TikTok”: Bárbara de Regil sale en defensa de actriz de ‘Blancanieves’ y termina mal

Desde su anuncio en 2022, el remake live-action de Blancanieves de Disney ha sido una olla de presión mediática. Con Rachel Zegler como la princesa protagonista, la cinta prometía una visión moderna e inclusiva del clásico de 1937. Sin embargo, lejos de generar unidad, el proyecto ha dividido al público y desatado una oleada de críticas, tanto por los cambios narrativos como por la imagen de la nueva Blancanieves.

PUBLICIDAD

Zegler, quien ha defendido su interpretación como un viaje de autodescubrimiento más allá del romance tradicional, encendió las redes al llamar “raro” al príncipe del filme original y calificarlo como “un tipo que literalmente la acosa”. Sus palabras, lejos de apaciguar a los fans, los pusieron en pie de guerra. Muchos la acusaron de “tirar por la borda” una historia querida por generaciones y de faltar al legado de Disney.

Pero la controversia no paró ahí. La actriz también ha sido blanco de ataques racistas por su origen latino. En entrevistas recientes, reveló que personas llegaron incluso a gritarle improperios afuera de su apartamento por interpretar a una Blancanieves “morena”. A pesar de todo, Zegler ha mantenido una postura firme, afirmando que protagonizar el filme ha sido “el honor de su vida”.

Bárbara de Regil sale en defensa de Rachel Zegler y termina peor

Blancanieves El live-action de Blancanieves mantiene su mensaje de valentía y resiliencia en un mundo moderno (Disney)

Ahora que han pasado unas semanas del estreno -y fracas en taquilla- Bárbara de Regil decidió salir en defensa de Zegler con un TikTok que terminó echándole más leña al fuego.

En el video, De Regil reconoce que Zegler pudo haberse equivocado, pero pide al público no ensañarse con ella:

“Ok, entiendo que Rachel Blancanieves haya hecho comentarios a destiempo. Ya todos vimos los comentarios que hizo, no es necesario repetirlos. Fuera todo eso, yo no creo que ella merezca tanto odio. Si cometió o no cometió errores, si dijo o no dijo, que tú le lances odio a un ser humano no va a hacer que cambie, al contrario, creo que puede empeorar su situación”.

“Cada quien se da cuenta de las cosas que hace conforme avanza con la vida, pero no es necesario que tanta gente le tire tanto hate. Acuérdate que cuando atacamos a alguien con odio, realmente estamos reflejando lo que no hemos sanado nosotros mismos. No estás ayudando a esa persona. En lugar de señalarnos unos a otros, ¿por qué no elegimos tener un poquito más de compasión? Lo que lanzamos al mundo siempre regresa. ¿Cómo ayudarías a alguien que amas?”

PUBLICIDAD

Su llamado zen a la empatía se volvió viral pero no por las razones esperadas.

Internautas comparan a Bárbara de Regil con Bibi P. Luche

Las redes reaccionaron con una mezcla de risas, memes y comentarios sarcásticos. “Bárbara es la Bibi P. Luche del TikTok”, fue uno de los comentarios más compartidos, comparándola con el personaje de Regina Blandón en La Familia P. Luche, conocida por lanzar frases motivacionales fuera de contexto. Otros usuarios escribieron: “Sí, tiene razón… pero habla como si estuviera regañando al universo desde una clase de spinning espiritual.”

Bibi P Luche (Instagram)

Lejos de generar empatía, las palabras de De Regil provocaron aún más críticas. Algunos usuarios argumentaron que estaba defendiendo lo indefendible y que no todo acto debe excusarse con discursos de “amor propio y vibras altas”.

“Efectivamente tienes toda la razón cuando dijiste ‘todo lo que lanzamos se nos regresa’ y a ella se le está regresando el odio que le tiró a Blancanieves y a muchas otras actrices”. “No Bárbara, ella vive en ese pensamiento… no fue un desliz”. “Osea sí, pero ella se porta déspota con sus compañeros de trabajo ante todo el mundo, así no se puede preciosa“, expresaron.

Aunque la intención de Bárbara fue buena, su intervención terminó desviando la conversación hacia su persona, y no precisamente de forma positiva.

¿La moraleja? En tiempos donde las redes lo ven todo, a veces el silencio también es una forma de solidaridad...o al menos una que no genera memes.