Ni princesa ni rockera: Miley Cyrus cambió de look pero la critican por copiarle a otra famosa

Miley Cyrus ha regresado con todo. Después de ganar su primer Grammy en 2024, la cantante de 32 años demuestra una vez más por qué sigue siendo una de las grandes figuras de la música. En el último mes, ha lanzado varios sencillos de su esperada nueva era musical, incluida la canción End of the World, acompañada de un video musical donde no solo impresiona con su voz, sino también con su impactante transformación visual.

Sin embargo, mientras algunos la celebran, otros critican su nuevo look, acusándola de imitar a Lady Gaga e incluso a Madonna.

El deslumbrante look de Miley Cyrus en “End of the World”

Miley Cyrus Miley Cyrus resurge con su look más sensual y todos hablan de quién habría sido su mayor inspiración (Instagram)

En el video de “End of the World”, Miley aparece con un vestido verde esmeralda brillante, digno de una diva del espectáculo. Con un corte estilo body o bustier, el vestido resalta su figura, acentuando su escote y abrazando su cuerpo con lentejuelas. Esta elección de vestuario no es casualidad, ya que se alinea con la atmósfera de glamour y deslumbrante energía que Cyrus busca transmitir en su nuevo álbum Something Beautiful, que está inspirado por la icónica obra The Wall de Pink Floyd.

Lo que más ha llamado la atención no es sólo el look deslumbrante, sino la provocación y sensualidad con el que Miley lleva este atuendo, mientras se mueve entre humo y luces doradas.

¿Copia o reinvención?

A pesar de que muchos celebran el regreso de Miley Cyrus con entusiasmo, hay quienes no han tardado en criticar su nuevo look, señalando similitudes con la imagen que Lady Gaga popularizó hace años. “Miley Cyrus quiere ser Lady Gaga o qué?”. “¿Está Miley imitando a Lady Gaga?”, escriben internautas. Y es que, el vestido verde esmeralda, las secuencias de baile sensuales, y la atmósfera de misterio que rodea el video de End of the World, aparentemente recuerdan el estilo visual que la intérprete de Bad Romance mostró en sus primeros años de carrera.

Algunos también expresaron que el estilo de Cyrus da una vibra similar a la de Madonna cuando cantaba Like a Virgin.

Madonna y Lady Gaga Miley Cyrus estaría tomando inspiración de otras grandes estrellas de la música (Youtube)

Es importante destacar que el estilo de Miley ha evolucionado a lo largo de los años, desde la dulce Hannah Montana hasta la irreverente figura que es hoy. En este sentido, su look en el video de End of the World parece más una reinvención personal que una imitación. La artista siempre ha sido conocida por sus transformaciones, y si bien las comparaciones con otras reinas de la música como Lady Gaga son inevitables, es posible que Miley simplemente esté tomando inspiración de diferentes partes del pop y la cultura, algo que ambas artistas han hecho en sus respectivas carreras.

Miley Cyrus siempre será icónica

Miley no es ajena a la controversia, pero su capacidad para renovarse a lo largo de los años la ha mantenido vigente en la industria. Desde sus inicios, ha sido una de las artistas más versátiles y, en ocasiones, polémicas, y parece que sigue fiel a su carácter audaz al presentar nuevas facetas de su personalidad y estilo.

Si algo ha dejado claro Miley Cyrus es que su música y su estilo están en evolución constante, y que no tiene miedo de tomar riesgos. Después de su éxito con Flowers y su victoria en los Grammy, parece que el cielo es el límite para esta artista multifacética. En “End of the World”, nos muestra una vez más por qué sigue siendo una de las grandes de la industria.