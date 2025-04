Martha Figueroa hace fuerte revelación sobre Daniel Bisogno; ¿Qué dijo?

La conductora de Televisa, Martha Figueroa, reveló a los medios de comunicación su sentir sobre Daniel Bisogno y cómo fue su relación mientras ella se encontraba en Ventaneando a lado de Pati Chapoy y Pedro Sola.

A más de un mes del fallecimiento de uno de los rostros de TV Azteca, Bisogno sigue siendo parte de las noticias, ya que al ser una de las figuras más relevantes del medio del espectáculo, convivió con varios famosos y colegas del mismo medio.

En el 2023, el conductor de Ventaneando había sido hospitalizado de emergencia para ser sometido a una cirugía por la ruptura de varices esofágicas que causaban la anormalidad en el flujo sanguíneo hacia el hígado.

A partir de ese momento, el presentador fue diagnosticado con cirrosis y comenzó el deterioro paulatinamente en la salud del famoso, quien varias veces tuvo que ser ingresado a terapia intensiva.

Todo se complicó cuando el pasado septiembre del 2024 se sometió a un trasplante de hígado y a los pocos días estuvo en observación por síntomas graves a consecuencia de la intervención, sin embargo, logró superar los problemas.

A principios de febrero, Daniel Bisogno nuevamente ingresó a terapia intensiva y se dio a conocer que cursaba con anemia severa y falla multiorgánica derivada de una bacteria resistente a los antibióticos, lo que provocó su muerte.

Su deceso causó conmoción en el mundo del espectáculo y diversas figuras del medio se pronunciaron al respecto, incluso dividiendo la opinión que tenían sobre uno de los rostros más relevantes de la televisión mexicana.

Pati Chapoy confirma que Daniel Bisogno le llamó La llamó

Martha Figueroa hace fuerte revelación sobre Bisogno

En un reciente encuentro con los medios de comunicación, Martha Figueroa, quien se encontraba en la alfombra roja del estreno de la obra en la que participa su hijo, la comunicadora fue cuestionada sobre Daniel Bisogno.

La periodista no dudó en revelar cómo era la dinámica entre los dos y aseguró que no diría nada bueno de él, ya que el controversial presentador en diversas ocasiones arremetió contra ella, por lo que su sentir no era positivo.

“No nos llevábamos bien. Al principio nos llevábamos muy bien y al final ya no, porque cuando salí de Ventaneando pues ya no hubo una buena relación. Él me ofendía mucho cada vez que podía. A mí me daba igual pero tampoco iba a buscarlo y ahora que Dios lo tiene en su santa gloria no iba a decir ‘Pobrecito Danielito’, pues no, cada quien hace su camino y se le recuerda cuál camino que hizo, así me tocará a mí”.