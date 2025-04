‘Lo que dice el corazón’: Una historia que tocará las fibras más sensibles y te hará reflexionar sobre la vida

El cine mexicano continúa mostrando su capacidad para conmover y transformar, sumergiéndonos en historias que nos tocan profundamente. Es así como llega a la pantalla, Lo que dice el corazón, una nueva propuesta con una trama intensa que explora temas como la paternidad, el autismo, la trata de personas y, por encima de todo, el amor incondicional.

A través de la mirada de tres personajes cuyas vidas parecen no tener conexión, se desvela un lazo único que cambiará el rumbo de sus destinos. Dirigida por René Bueno y protagonizada por Lorena E. González, Jaime Aymerich y Sergio Valenzuela, ésta es una invitación a reflexionar sobre los vínculos que nos definen.

¿De que va Lo que dice el corazón?

Tomás es un padre dedicado que, tras recibir un diagnóstico terminal, se enfrenta a la angustia de no saber qué será de su hijo Kevin, un niño con autismo. El destino lo lleva a conocer a Marilyn, una joven que, tras sobrevivir a una experiencia traumática, está en busca de un nuevo comienzo. Juntos, los tres forman una familia poco convencional, enfrentando retos pero también descubriendo la fuerza de la empatía, la comprensión y la aceptación.

La inclusión como protagonista

La historia, escrita por Enrique Torres, creador de éxitos como Las tontas no van al cielo, no sólo emociona, sino que invita a reflexionar sobre temas a menudo invisibilizados. “Me conmoví mucho cuando leí el guión. Me gustó mucho que abordara temas de los que no se habla tanto”, comentó Lorena E. González, quien interpreta a Marilyn, en entrevista exclusiva con Nueva Mujer. Por su parte, Jaime Aymerich, quien da vida a Tomás, añadió que se trata de “una historia que tiene mucho corazón, que te hace reír, llorar, enamorarte”, resaltando la conexión que los llevó a formar una sinergia única entre el elenco y el director.

Uno de los temas más relevantes de la película es la inclusión, no sólo de los personajes, sino también en la producción misma. En un giro importante, los creadores decidieron que el personaje de Kevin, el niño autista, fuera interpretado por Sergio Valenzuela, un actor real con dicho trastorno. “Esto cambió completamente mi perspectiva”, comentó Aymerich. “Al principio, íbamos a tener a un actor que hiciera el papel de autista, pero Lorena insistió en que debía ser auténtico. Me gusta contar historias que aporten, y creo que es una responsabilidad social tocar estos temas”, añadió.

La decisión de incluir a Sergio no sólo enriqueció la historia, sino que también brindó una oportunidad para mostrar al público una representación real y genuina del autismo, un paso hacia una sociedad más inclusiva.

Yo creo que lo que va a atrapar a la audiencia es que, la película aborda todos estos temas desde un lado muy humano, donde todos nos podemos relacionar con cada personaje, sin importar la situación en la que se encuentren o la condición que tengan. Es una historia que te toca el corazón y resalta la humanidad, más allá de los prejuicios y las diferentes circunstancias — Lorena E. González

Un viaje de empatía y autoconocimiento

El proceso de preparación para los actores fue clave. Antes de comenzar el rodaje, tanto Lorena como Jaime recibieron capacitación sobre el autismo y la trata de personas.

Nos instruyeron, corrigieron el guión y nos ofrecieron una charla de sensibilización sobre el autismo y la trata, lo que como actores nos ayudó mucho, ya que entendimos mejor a nuestros personajes. Siempre tratamos estos temas con el mayor respeto y con el objetivo de darle autenticidad a la película — Jaime Aymerich

Esta preparación, combinada con el trabajo de investigación personal, permitió a los actores dar vida a personajes que no sólo son verídicos, sino profundamente humanos.

Lorena, quien además de actuar, co-produce la cinta, habló del trabajo de investigación detrás y cómo tuvo en ella un mayor impacto. “Es un trabajo tanto colectivo como individual. Además de las pláticas con expertos, hicimos un proceso personal de concientización. Yo vi películas sobre la trata y el autismo, lo que me ayudó a reflexionar sobre cómo se sienten las personas en esas situaciones. Al leer el guión, pensaba: ‘¿Cómo me sentiría yo en su lugar?‘. Es un ejercicio de empatía, investigación y aprendizaje para darle autenticidad a la historia".

“Cada uno tuvo su forma de prepararse, pero también buscamos empaparnos del tema desde un punto de vista profesional. En mi caso, aprendí más sobre el autismo y, curiosamente, al involucrarme en este proyecto, conocí a más amigos con hijos autistas. Vi el rechazo que enfrentan tanto ellos como sus padres, y esta película busca dar luz y esperanza para construir un mundo más inclusivo”, agregó Aymerich.

Ante la intensidad de la historia, ambos actores admitieron que hubo escenas que los impactaron profundamente. “Es incómodo, pero también enriquecedor. Hay momentos muy duros en los que mi personaje se abre sobre su situación, y darle voz a esas historias no es fácil”, señaló Lorena.

Con un elenco talentoso y una narrativa poderosa, ‘Lo que dice el corazón promete conmoverte de principio a fin. Estará disponible en cines a partir del 10 de abril.