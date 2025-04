¿Les afectó la canción de Cazzu? Nodal y Ángela Aguilar reaparecieron pero los califican de “desesperados”

Christian Nodal no deja de estar en el ojo del huracán. Esta vez no es por su música ni por su vida amorosa directamente, sino por su sospechosa hiperactividad en TikTok, justo después del revuelo que provocó junto a Ángela Aguilar durante su reaparición en los Billboard Women in Music 2025, donde la joven artista fue reconocida con el premio Breakthrough.

Aunque el momento debía ser de celebración, las redes sociales se volcaron en críticas, burlas y comparaciones. Desde entonces, Nodal parece estar en modo “control de daños”, compartiendo contenido cómico y siguiendo tendencias virales junto a Ángela. Si bien podría parecer algo normal entre celebridades, algunos internautas señalan que estaría buscando limpiar su imagen y otros que están dejando ver que les afectó la última canción de Cazzu.

Nodal bromea en redes sociales y lo tunden

Esta nueva etapa de Nodal habría comenzado justo después de los Billboard, cuando la creadora de contenido @giovannapazp se burló de la reacción de Nodal durante el discurso de Ángela, usando un filtro que imita su rostro. Lejos de ignorarlo, el cantante respondió con un video donde intercambia rostros con la familia Aguilar, usando el mismo filtro.

Christian Nodal Christian Nodal fue víctima de burlas con un filtro de su cara (TikTok)

Después de esto, las bromas en redes sociales no han parado pues recientemente Nodal y Ángela se unieron a otras tendencias virales.

Durante su llegada a Texcoco para su presentación en el palenque, el intérprete de Botella tras botella subió un video en TikTok siguiendo el trend del audio “Bienvenido ¿Qué pasó? ¿Qué le doy?” en el que actúa como mesero atendiendo a una clienta que resulta Ángela Aguilar.

En otro video, el intérprete aparece imitando el audio “qué agusticidad, ‘ta fresco. La sombra del fresnito pega bien sabroso”. Pero lejos de desatar aplausos, hizo caer una lluvia de críticas.

Aunque la intención de estos videos sería simplemente entretener, muchos han acusado al intérprete de estar enfocado en todo, menos en su rol como padre, además de verse “desesperado de atención”.

“Hace de todo menos ver a Inti”, “Lo que hace la desesperación”. “Ya nadie paga por sus conciertos y busca monetizar en TikTok”. “Casualmente se dejan ver y fingen que nada pasa después de la canción de Cazzu”. “¿Les habrá afectado la canción de Cazzu o por qué se quieren dar tanto a notar", se lee.

Ángela Aguilar Ángela Aguilar sorprende con video maquillándose (TikTok)

Ángela, por su parte, también compartió un video mientras la maquillaban, el cual provocó una oleada de críticas por su apariencia y por el exceso de producción. Comentarios como “demasiado falsa”, “ni con maquillaje se le quita lo robamaridos”, “no tiene personalidad propia” inundaron la publicación.

La letra de Cazzu que encendió la mecha

Todo esto sucede a días del estreno de “Con otra”, el nuevo tema de Cazzu, que no solo ha sido interpretado como una catarsis emocional post-Nodal, sino como una indirecta directa a Ángela Aguilar. Letras como “Robado se va, lo que robado viene” o “Tienes al enemigo durmiendo en tu cama” han sido analizadas al detalle por los fans, quienes aseguran que es una respuesta elegante pero letal al drama que envolvió a la argentina tras la ruptura.

El video de la canción también suma puntos: una estética retro y un momento clave en el que Cazzu se esfuerza por subirse unos jeans, gesto que fue leído como una burla a las supuestas “esponjas” que Ángela usaría para acentuar su figura. Y sí, los comentarios en redes hicieron lo suyo: “Ella sí tiene caderas reales”, “Una indirecta bien lanzada” y “Cachetada con guante blanco”, fueron solo algunas reacciones.