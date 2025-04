Las perturbadoras revelaciones de Elizabeth Hanks sobre su tormentosa infancia junto a su padre Tom Hanks

No todo en la vida de los hijos de celebridades es lujo y glamour y Elizabeth Hanks, hija del icónico Tom Hanks y su primera esposa, la fallecida actriz Samantha Lewes (nombre artístico de Susan Dillingham), rompe el silencio y revela los oscuros pasajes de su infancia en su impactante nuevo libro The 10: A Memoir of Family and the Open Road.

A sus 42 años y bajo el nombre de E.A. Hanks, la escritora y exeditora de Vanity Fair se embarca en un viaje personal cargado de memorias dolorosas, preguntas sin respuesta y una búsqueda de identidad. El libro, que será publicado el 8 de abril, ya está generando gran controversia por las confesiones que expone sobre su familia, incluyendo momentos de abandono, negligencia y violencia emocional.

Una infancia marcada por la separación y el caos

Tom Hanks La hija de Tom Hanks hizo fuertes revelaciones sobre su infancia (Instagram)

Elizabeth nació en Burbank, California, pero sus recuerdos tempranos están lejos de ser felices. Tras la separación de sus padres en 1985, su madre la trasladó, sin previo aviso, a Sacramento, alejándola de su padre. “Mi papá fue a buscarnos al colegio y no estábamos ahí”, recuerda Elizabeth en un pasaje del libro. “Resulta que hacía dos semanas que no íbamos, y tuvo que comenzar a localizarnos”.

Durante años, su vida transcurrió entre dos mundos: pasaba los fines de semana y veranos en Los Ángeles con su padre, Tom Hanks, y su madrastra Rita Wilson; mientras que el resto del tiempo lo vivía con su madre en Sacramento. Sin embargo, con el paso del tiempo, la salud mental de su madre se deterioró drásticamente, sumergiendo a Elizabeth en un entorno cada vez más caótico.

“La casa apestaba a humo, el refrigerador estaba vacío o lleno de comida caducada, y el jardín estaba tan lleno de excremento de perro que no se podía caminar por él”, describe en uno de los fragmentos más crudos del libro. Pero lo peor llegó cuando la violencia emocional se tornó física. A raíz de ese episodio, Elizabeth fue enviada a vivir con su padre de forma permanente.

El amor entre sus padres: "dos niños heridos"

A pesar del dolor vivido, Elizabeth intenta comprender el vínculo entre sus padres. En una entrevista reciente con People, confesó: “El amor que existía entre mis padres era el de dos niños heridos intentando salir juntos de un pozo”. Esta afirmación no solo retrata la complejidad de su relación, sino también la carga emocional que dejó huella en sus hijos.

Tom Hanks, quien rehízo su vida al casarse con Rita Wilson en 1988 y formar una nueva familia, rara vez ha hablado públicamente sobre su primer matrimonio. Sin embargo, Elizabeth deja entrever que él también llevaba sus propias heridas. “Mi padre fue traumatizado por su infancia, el divorcio de sus padres y la inestabilidad familiar que vivió con múltiples padrastros y hermanastros”, escribió.

Tom Hanks El matrimonio de Tom Hanks y Rita Wilson visto desde la mirada íntima de su hija Elizabeth (Getty)

El libro también relata un viaje que marcó a Elizabeth para siempre: a los 14 años, cruzó el país con su madre en una casa rodante, siguiendo la ruta I-10 hacia Florida. Una travesía que, más allá de ser geográfica, fue emocional y transformadora.

Una carta abierta al pasado

The 10 no es sólo un libro de memorias. Es una exploración honesta, poética y profundamente humana del dolor, la memoria, el perdón y el amor imperfecto. A través de los diarios de su madre y su propia experiencia, Elizabeth reconstruye la figura de una mujer brillante pero atormentada, y da voz a la niña que vivió entre el abandono y la resiliencia.

Aunque Samantha Lewes falleció en 2002 tras una batalla contra el cáncer de pulmón, sus huellas siguen vivas en la memoria de su hija. “Mi madre me enseñó a amar las palabras, la poesía y Shakespeare… pero también me dejó muchas heridas”, admite E.A. Hanks.

Con esta obra, Elizabeth demuestra que incluso detrás de las familias más admiradas de Hollywood, hay historias de dolor que necesitan ser contadas.