“A Jason Momoa no le va a gustar”: Adria Arjona aparece con Alejandro Fernández y le advierten que “le quite la mano de encima”

Cuando Jason Momoa y Adria Arjona confirmaron su relación en mayo de 2024 con una serie de románticas fotos en Japón, el mundo del espectáculo no tardó en reaccionar. Él, el icónico Aquaman, y ella, la talentosa actriz de Morbius, llevaban meses generando rumores, pero fue hasta entonces que hicieron oficial su historia de amor. Desde entonces, han sido vistos como una de las parejas más atractivas de Hollywood, y su historia parece sacada de película.

Su romance comenzó a cocinarse desde el rodaje de Sweet Girl en 2021, donde interpretaron a una pareja en pantalla. Aunque en ese momento ambos estaban en relaciones, el destino los volvería a unir. Hoy, parecen vivir su mejor momento: viajes, aventuras, y mucho amor. Sin embargo, hasta las parejas más sólidas no están exentas del escrutinio en redes sociales.

Adria Arjona deslumbra en evento exclusivo

La noche del 3 de abril, Tiffany & Co. celebró a lo grande la apertura de su nueva flagship store en la icónica Avenida Masaryk, en la Ciudad de México. Un evento de lujo, brillo y diseño que reunió a celebridades como Diego Boneta, Sebastián Yatra, Alejandro Fernández y, por supuesto, la deslumbrante Adria Arjona.

La boutique fue el escenario perfecto para una noche que mezcló glamour, música y momentos inesperados. Uno de los más comentados fue el dueto sorpresa entre Boneta y Yatra quienes interpretaron My Way de Frank Sinatra, dejando al público sin aliento. A pesar de la gran ovación que generó ese momento, quien realmente se robó los reflectores fue Adria Arjona y no precisamente por sus joyas o su look.

Durante la alfombra roja, la actriz fue vista posando con Alejandro Fernández y, según señalaron varios usuarios en redes, el “Potrillo” habría estado demasiado cercano a ella. Algunos internautas no tardaron en hacer bromas sobre la reacción de Momoa ante las imágenes. “A Jason Momoa no le va a gustar”, “Esa mano, Alejandro”, y “Yo que tú, ahí no ponía la mano, Jason sí te madre*”, fueron algunos de los comentarios que circularon en redes sociales.

Aunque no hay evidencia de un acercamiento fuera de lo protocolar entre Adria y Alejandro, las imágenes bastaron para encender las redes. Los internautas especularon sobre la posibilidad de que a Jason Momoa no le hiciera ninguna gracia ver a su novia tan cerca de otro cantante latinos y menos si ese otro alguien es Alejandro Fernández, famoso no solo por su voz, sino por su coquetería.

Cabe destacar que ni Adria, ni Alejandro, ni Momoa han respondido a los comentarios por lo que todo podría quedarse en simple escándalo entre usuarios.

Adria Arjona y Jason Momoa, un romance viento en popa

"A Minecraft Movie" World Premiere - Arrivals LONDON, ENGLAND - MARCH 30: Adria Arjona and Jason Momoa attend the World Premiere of "A Minecraft Movie" at Cineworld Leicester Square on March 30, 2025 in London, England. (Photo by Shane Anthony Sinclair/Getty Images) (Shane Anthony Sinclair/Getty Images)

Y si a alguien le quedaban dudas de que lo de Jason Momoa y Adria Arjona va viento en popa, el tierno momento que compartieron en la premiere de A Minecraft Movie lo confirmó por completo.

La pareja no sólo se presentó con looks perfectamente coordinados en tonos lavanda y violeta, sino que además derrocharon complicidad en la alfombra roja. Se tomaron de la mano, se lanzaron sonrisas y hasta Jason le acomodó delicadamente el cabello a Adria frente a las cámaras. ¿El toque final? La presencia de la mamá de Momoa, Coni, con ellos en el evento, sellando así una imagen del compromiso que tienen y que haría que ningún comentario cizañoso los intimide,