5 aclamadas películas románticas para ver este fin de semana en Netflix: te emocionarán

Mi lista de deseos se convirtió en una de las películas más populares de Netflix de la actualidad de la semana, y no es de extrañar teniendo en cuenta que está protagonizada por Sofía Carson, quien ya se alzó como una ganadora en la plataforma gracias a Corazones Malheridos.

Si la anterior era un drama con mayúsculas, este nuevo título mezcla lo mejor de la comedia romántica con unos detalles dramáticos que la hacen muy especial que ha enamorado a miles de espectadores. Así que después de ver este largometraje, seguro que muchos buscan seguir con historias parecidas que los hagan reír, llorar y reflexionar. Existen varias películas disponibles para disfrutar dentro del catálogo de Netflix y que han pasado por alto hasta ahora.

A pesar de todo: esta producción española es ideal para seguir en la ruta del descubrimiento personal, herencias y demás. Cuenta la historia de cuatro hermanas que al fallecer su madre reciben un video grabado por ella en el que les revela que su padre no es en realidad su progenitor biológico. Si quieren heredar tendrán que encontrar cada uno al suyo, según lo reseñado por el sitio web Revista GQ.

Historias atrapantes de autodescubrimientos, superación y de perdón

Allí me encontrarás: una joven violinista llega a Irlanda con el propósito de encontrar inspiración. No obstante, todo cambia cuando descubre un secreto familiar y termina encontrando el amor en un actor.

La probabilidad estadística del amor a primera vista: sigue la historia de dos jóvenes que se conocen en un aeropuerto y conectan. Luego viajan en el mismo avión uno al lado del otro. El destino les trata de decir algo, pero a última hora se pierden la vista y parece imposible volver a encontrarse.

Te esperaré en Venus: es una historia atrapante de dos jóvenes, Mia y Kyke, que con la esperanza de sanar sus corazones rotos viajan a España en búsqueda de la madre de ella. No obstante, en este viaje de autodescubrimiento acabarán encontrando el verdadero amor.

Love Again: no es una producción original de Netflix, pero cuenta con una alta aprobación de los suscriptores. Sigue la historia de una mujer que tras perder a su prometido en un terrible accidente decide enviar mensajes al número que tenía su pareja mientras asimila el duelo. Lo que no espera es que al otro lado del móvil alguien los reciba y la haga creer nuevamente en el amor.