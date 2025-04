El significado oculto que nadie había notado hasta ahora en la canción final de ‘Adolescencia’: te impactará qué hay detrás

La aclamada serie de Netflix Adolescencia no sólo se ha ganado el corazón de los espectadores por su trama perturbadora, sino también por la forma en que aborda problemáticas sociales de gran peso. Entre los elementos que más ha impactado a los fans está la canción final que suena en el último episodio.

Adolescence es una miniserie británica de cuatro episodios que ha capturado la atención de los espectadores, destacándose como una de las mejores producciones del año. Creada por Jack Thorne y Stephen Graham, la historia sigue a Jamie Miller, un niño de 13 años acusado de asesinar a una compañera de clase.

Adolescencia La oscura realidad detrás de los emojis en 'Adolescencia' de Netflix

A través de una propuesta innovadora, cada episodio es grabado en un sólo plano secuencia, creando una atmósfera inmersiva que alterna entre el caos y una intimidad insoportable.

Si bien la serie parece centrarse en investigar el crimen y sus circunstancias, lo que realmente explora es mucho más profundo: la complejidad emocional y social detrás del acto, cuestionando cómo un joven llegó a un punto tan trágico y lo que se oculta en su interior.

Es al final del último episodio, cuando todo parece colapsar para la familia de Jamie, que la canción final, Through the Eyes of a Child de la cantante noruega AURORA, ofrece una reflexión sobre esto que pasó desapercibido para muchos.

La canción que marca el cierre de la historia

Adolescencia

La serie concluye con una escena desgarradora, con el padre de Jamie, Eddie, en la habitación de su hijo, intentando encontrar algo de consuelo en medio del caos que los ha rodeado desde el crimen. Mientras se despide de su hijo en la cama, luego de que este le revelara por teléfono que se declararía culpable, una versión de la canción Through the Eyes of a Child suena suavemente de fondo.

Aunque la voz principal en la serie no es de AURORA, sino de Emilia Holliday, la actriz que interpretó a Katie, la conexión es innegable.

La decisión de usar la voz de Katie en esta escena no fue casual. Según el director de la serie, Philip Barantini, “Katie es parte de toda la serie. Su presencia siempre está ahí”. La canción, entonces, no sólo resalta la conexión emocional entre las víctimas y los perpetradores, sino también el eco de una vida que se apagó prematuramente, y cuya esencia permanece a lo largo del relato.

La canción como reflexión de la infancia perdida

AURORA, al reflexionar sobre el uso de su canción en Adolescencia, destacó cómo las letras del tema se vuelven aún más poderosas con el paso del tiempo. Específicamente, la cantante noruega comentó que la canción surgió de su deseo de recordar la necesidad urgente de cuidar al “niño interior” que todos llevamos dentro, un mensaje que resuena profundamente en la trama de la serie.

Es un recordatorio de la inocencia perdida y la necesidad de proteger a los más jóvenes de las influencias externas que los moldean.

“El mundo está cubierto por nuestros rastros. Cicatrices que cubrimos con pintura. Míralos predicar mentiras amargas. Preferiría ver este mundo a través de los ojos de un niño. A través de los ojos de un niño...”

La letra de AURORA, con su delicadeza y profundidad, se convierte en una especie de lamento por todos aquellos que han sido víctimas del abandono emocional y la radicalización de su mente a través de entornos tóxicos.

La importancia de la canción en el cierre de la historia

La canción Through the Eyes of a Child también suena al final del episodio 2, cuando el padre de Jamie visita el lugar donde su hijo le habría arrebatado la vida a Katie.

Adolescencia La canción final de Adolescencia va más allá de la melodía dejando una poderosa reflexión

Es un punto de inflexión emocional para la audiencia, un recordatorio de lo que se ha perdido y de lo que aún puede salvarse si tomamos conciencia de los peligros que acechan a las generaciones más jóvenes.

El cierre musical no sólo resalta la tragedia de Jamie y Katie, sino que nos invita a cuestionar nuestras propias percepciones sobre la infancia, la vulnerabilidad y la importancia de guiar a los niños a través de un camino lleno de empatía, comprensión y apoyo.