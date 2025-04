Ana Martín confiesa haber sido vetada del cine por rechazar romance con expresidente de México

Ana Martín se ha coronado como una de las actrices más queridas y reconocidas por el público mexicano; no obstante, tal como ella lo reveló, se vio obligada a poner en pausa su carrera luego de rechazar una propuesta romántica de un expresidente de México, razón por la que fue vetada del cine.

Durante varias generaciones Ana Martín se ha mantenido vigente en la industria del entretenimiento mexicano. A sus 78 años puede presumir de haber obtenido papeles protagónicos en telenovelas de renombre, así como de haber actuado en la pantalla grande bajo el cargo de grandes directores.

Sin embargo también se ha enfrentado a tropiezos en su carrera, pues en una entrevista con Yordi Rosado reveló la ocasión en la que fue vetada del cine durante cinco años luego de rechazar una propuesta de Luis Echeverría mientras se desempeñaba como mandatario en México de 1970 a 1976.

Ana Martín sufrió las consecuencias de rechazar a un expresidente

En la entrevista que se publicó en el canal de Youtube de Yordi Rosado, la primera actriz se abrió sobre su pasado y la propuesta que recibió de parte de Luis Echeverría cuando ella tan solo tenía 24 años. “Un presidente y estuve en la lista negra cinco años, nada más pude hacer una película y después ya no pude si no es por Pepe Estrada o Ignacio López Tarso”.

“Me fui a mi cuarto a dormir y eran como las cinco o seis, suena el teléfono y me dice ‘Hola, qué tal, ¿Cómo está?‘, y yo: ‘¿Quién habla?’ Él: ’Luis Echeverría. Te invito a Los Ángeles en mi avión, ahorita. ¿Te vienes conmigo?’ y le dije: ‘Usted me está faltando al respeto porque no le dije en qué cuarto estaba y no tiene por qué hablarme a estas horas y menos me voy a ir con usted’ y le colgué”, narró.

De esta manera, reveló que le costó mucho conseguir un proyecto en cinco años: “Cinco años no trabajé y ahí entró el señor Emilio Azcárraga y entré a trabajar. Me dijo: ‘¿Estás consciente que es el presidente? Puedes tener lo que quieras, estás enamorada de un greñudo intelectual. Muy mal. A ver, comunícame con Ernesto Alonso. Tengo una aquí que está loca, la metes en todas las novelas, en todo lo que puedas porque no va a tener trabajo’ e hice mucha más televisión y cine no hice".