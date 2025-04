Ángela Aguilar y Nodal se han mostrado juntos y muy enamorados en las últimas semanas, tras meses de rumores de separación, dejando claro que su amor está más fuerte que nunca.

La pareja ha compartido fotos y videos juntos y recientemente se dejaron ver en Teocuitatlán, donde compartieron con algunos fans.

¿Tienen problemas? El beso entre Nodal y Ángela Aguilar que muchos califican de falso por este detalle

A través de las redes y de cuentas de fans, circula un video donde se ve a Nodal y Ángela Aguilar no solo compartiendo con sus fans en Teocuitatlán, sino también besándose.

En el video se ve a la joven pareja darse un beso frente a todos mientras se ríen y saludan a los fans, pero en redes los han criticado, pues algunos aseguran que se vio muy falso y fingido por sus expresiones y gestos .

“Que circo! La necesidad de exponer es porque hay inseguridad talvez 🤔”, “uy no esto se vio más falso que las esponjas”, “ese beso se vio fingido, haciéndolo frente a todos, por favor”, “intentan esforzarse por aparentar que están bien”, “se ve que hay problemas en el paraíso”, “no me convenció ese beso, me generó más dudas”, y “se ve que lo hacen solo porque hay gente”, fueron algunas de las reacciones en redes.

A pesar de las dudas sobre su relación, la cantante recientemente habló de su matrimonio y dejó ver lo bien que están y lo felices que son.

“El matrimonio hizo que mi cabello creciera muchísimo. No, es verdad, me puse extensiones. Es increíble, sabes. Nodal me da mucha estabilidad y me apoya muchísimo. Es mi fan número uno. Nos tenemos el uno al otro todo el tiempo. Simplemente es increíble estar junto a alguien que me motiva tanto”, destacó.

A pesar de las críticas que siguen recibiendo por su relación y los ataques, especialmente porque el cantante no se ha mostrado con su hija en meses ni ha hablado sobre ella, los famosos dejan ver que viven su amor al máximo y ya llevan 8 meses de casados.