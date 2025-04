¿Sigue la pelea? Imelda Tuñón revela “reencuentro” con Maribel Guardia: este día podrían volver a verse

Luego de una dura batalla legal entre Maribel Guardia y su exnuera, Imelda Tuñón, la vida de José Julián poco a poco ha ido volviendo a la normalidad, sin embargo, las polémicas de las que fueron protagonistas durante los meses en los que estuvieron peleando la custodia del menor, sigue persiguiéndolas.

Desde acusaciones de un supuesto abuso de sustancias por parte de Imelda Tuñón de quien se difundieron videos, aparentemente, comprando drogas, hasta una infidelidad de Marco Chacón a Maribel Guardia, la polémica entre ambas se mantuvo como una de las más mediáticas durante la primera parte del 2025.

Fue a principios de este mes cuando Imelda Tuñón celebró su triunfo cuando las autoridades fallaron a favor de ella, recuperando la custodia de su hijo, mismos momentos que compartió a través de sus redes sociales, antes de que se le pusiera la condición a ella, y a la madre de Julián Figueroa, no subir fotografías o videos del menor, con el fin de no exponerlo.

Esta vez, en medio de su lucha por comprobar que es una mujer apta para cuidar de su hijo, Imelda Tuñón ha roto el silencio para revelar el día en el que podría reencontrarse con Maribel Guardia.

Luego de que suegra y nuera rompieran la imagen de tener una “relación perfecta”, Imelda Tuñón ha roto el silencio en una reciente entrevista en la que habló sobre una posible reconciliación entreambas, luego de enfrentar una de las batallas legales más polémicas entre las famosas:

“Últimamente, no he tenido comunicación con ella, pero yo espero que podamos tener un acercamiento para el Día de las Madres de perdida, porque sé que, para una mujer, es muy fuerte... ella fue mamá, mi hijo es un pedacito que Julián le dejó”.

Si bien, Imelda Tuñón desea que su hijo se reencuentre con su abuela con motivo del Día de las Madres, no podría efectuarse el mismo 10 de mayo, pues tiene planeado un viaje con José Julián y su madre:

Imelda Tuñón presumió su reencuentro con José Julián Instagram: @imetunon (Instagram: @imetunon)

“A lo mejor no el mero Día de las Madres, porque yo pienso hacer un viaje con mi mamá y mi hijo, pero sí que tengan un acercamiento no por ella, porque me ha hecho mucho daño, pero sé como es ser mamá y no me gustaría que no pueda ver a su nieto” y expresó la empatía que siente por ella: “Yo entiendo que estamos en una guerra, pero como mujer siento que sería muy cruel no tener acercamiento al pedacito que le dejo su hijo”.

Por último, Imelda Tuñón señaló que siente un profundo respeto por Maribel Guardia por la convivencia que tuvieron y el tiempo que compartieron:

“Al final de día es una persona que yo respeto mucho, porque en su momento, no sé si haya sido real o no, pero ella me trató muy bien y yo la quise mucho.. Siento que tampoco está correcto que no le permita convivir con mi hijo”.