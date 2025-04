“Qué bellos”, así disfrutaron Ashton Kutcher y Mila Kunis sus vacaciones en Italia, pero sus hijos se robaron la atención

Ashton Kutcher y Mila Kunis han sido, por años, una de las parejas más asediadas de Hollywood. A pesar de su gran popularidad, han construido una imagen de hermetismo y discreción, manteniendo su vida privada lejos de los reflectores en la medida de lo posible. Sin embargo, en los últimos meses, han sido arrastrados al centro de la polémica por razones que han puesto en jaque su reputación.

El escándalo comenzó cuando se reveló que ambos enviaron cartas de apoyo a Danny Masterson, su excompañero en That ‘70s Show, pidiendo una sentencia más indulgente tras ser condenado a 30 años de prisión por agresión sexual. La indignación pública fue inmediata.

El golpe a su imagen fue tal, que Kutcher tuvo que renunciar a Thorn, la organización que cofundó para combatir la explotación infantil, y tanto él como Kunis se vieron obligados a hacer un video de disculpa que, en lugar de calmar las aguas, generó aún más críticas.

Pero cuando el escándalo parecía haberse enfriado, Ashton se vio involucrado con el nombre de Sean “Diddy” Combs. El actor fue señalado de haber tenido una cercanía con el rapero que hoy enfrenta múltiples demandas por tráfico sexual y crimen organizado.

Kutcher había mencionado en varias entrevistas su asistencia a las exclusivas, y ahora cuestionadas, Freak Off parties organizadas por Combs, lo que generó preguntas sobre cuánto sabía de lo que ocurría en estos eventos. Con las acusaciones en el aire, las redes comenzaron a especular sobre cómo esto afectaría su matrimonio con Mila Kunis.

Ashton Kutcher desmiente rumores de crisis con Mila Kunis

En medio de la controversia, la pareja optó por la estrategia del silencio y, en lugar de dar explicaciones, emprendió un viaje familiar a Italia. Lejos del bullicio de Hollywood, fueron captados en Roma con sus hijos Wyatt, de 10 años, y Dimitri, de 8, disfrutando de un recorrido turístico por el Coliseo, el Foro Romano y la Fontana di Trevi.

Coordinados en atuendos casuales en tonos neutros, se mostraron cariñosos y relajados, pero quienes realmente acapararon miradas fueron sus hijos, quienes rara vez son vistos en público.

A pesar de la fama de sus padres, la pareja ha mantenido una firme postura sobre la privacidad de Wyatt y Dimitri, protegiéndolos de los focos mediáticos. Desde el inicio, Ashton y Mila tomaron la decisión de no compartir fotos de sus hijos en las redes sociales, una postura que ha sido contundente.

En 2018, el actor dijo a Today Show que lo último que quería era que sus hijos estuvieran bajo el escrutinio público. ”Prefiero que sean niños normales, que crezcan como cualquier otro”.

Posteriormente, en una entrevista con Armchair Expert en 2020, Mila explicó: “Tomamos la decisión de no publicar fotos de nuestros hijos porque no creemos que sea justo. Ellos no eligieron esta vida, nosotros sí. Así que queremos que tengan la oportunidad de ser quienes quieran ser, sin etiquetas o expectativas externas”.

La pareja, siempre celosa de su intimidad familiar, ha mostrado que su prioridad es ofrecerles a sus hijos una vida lo más normal posible, lejos de las presiones de la fama.