“¿Por qué siempre la ignora?”: captan ‘desaire’ de David Beckham a Victoria Beckham en su cumpleaños

David Beckham ha comenzado los festejos por su cumpleaños un mes antes de la fecha oficial, así es ¡un mes antes! y, a pesar de que esta decisión acaparó la atención en redes sociales por la premura del evento, fue el interior de la celebración lo que dio de qué hablar.

PUBLICIDAD

Esta impresionante fiesta de cumpleaños que tuvo el futbolista, estuvo llena de estrellas y es que, casi parecía ser una alfombra roja, pues estuvo acompañado de la crema y nata del mundo del entretenimiento y el deporte, entre ellos Lionel Messi junto con Antonela Roccuzzo y Marc Anthony acompañado de su esposa, la deslumbrante reina de belleza, Nadia Ferreira, además de otros famosos como Tom Brady y Shaquille O’Neal.

El evento no estaría completo sin la compañía de su familia, quienes también estuvieron presentes, entre ellos, su esposa, la ex Spice Girl, Victoria Beckham y sus hijos, Romeo Beckham, Cruz Beckham y Harper Seven Beckham, algunos acompañados de sus parejas, luciendo vestidos de seda muy al estilo de la cantante de ‘Wannabe’.

David Beckham celebra su cumpleaños adelantado

El 2 de mayo, David Beckham cumplirá 50 años de edad, pero esta fecha tan especial para el exfutbolista ya ha comenzado a celebrarse, y es que, se anticiparon un mes los festejos, que reunió a una serie de estrellas en Miami.

Fue a través de su cuenta de Instagram que el exfutbolista dejó una serie de fotografías de su lujoso festejo anticipado, donde, además, compartió su emoción por su fiesta de cumpleaños: “Pensé en empezar a celebrarlo un poco antes, una noche tan especial en Miami. Tan afortunado de tener amigos y familia increíbles para empezar las celebraciones. Te amo, Victoria, Romeo y Cruz Beckham”.

Quien fue el gran ausente de la noche, fue su hijo Brooklyn y su esposa Nicola Peltz, sin embargo, parece que el festejo, fue todo lujo y glamour, donde su exclusiva lista de invitados tuvo la oportunidad de disfrutar de una exquisita cena, bebidas, además de contar DJ D Nice y del DJ Stretch Armstrong, quienes amenizaron la velada con su música.

El gesto de David Beckham a Victoria Beckham que causó controversia

Con un lujoso salón decorado por destellantes globos plateados, David Beckham causó furor en redes sociales, sin embargo, fue un supuesto gesto, el que habría detonado una serie de críticas en redes sociales, pues aseguraron que había cierta distancia entre el exfutbolista y la diseñadora de modas, Victoria Beckham.

PUBLICIDAD

“Se divorció Beckham o Victoria tiene otra cara... y para mejor!”, “La reina fue ignorada”, “¿Por qué siempre la ignora?”, esto sumado a la elección de atuendos que usaron las mujeres que acompañaron a los hermanos Beckham, Cruz y Romeo que hacían juego con los vestidos de Harper Seven y Victoria Beckham, que se trató de una serie de piezas lenceras en distintos colores, como el blanco, negro, olivo y azul que no terminaron de gustar a los internautas y razón por la que señalaron que parecían que habían elegido un look estilo pijama.