¿Fueron groseros? El percance que Camilo y Evaluna tuvieron con azafata en pleno vuelo por su hija

Camilo y Evaluna son una de las parejas más estables y ejemplares del mundo del espectáculo que han formado una hermosa familia con sus dos hijas Amaranto e Índigo.

Sin embargo, también son de las más polémicas y constantemente reciben críticas y ataques por su forma de vestir, su tipo de crianza y demás.

Recientemente, la pareja contó a través de sus videos de Youtube que llaman “lunes de Camilo y Evaluna” una situación que vivieron en un avión con una azafata.

¿Fue grosero? El percance que Camilo y Evaluna tuvieron con azafata por su hija

Camilo y Evaluna contaron entre risas un percance que vivieron en un reciente vuelo con una azafata debido a su hija menor Amaranto.

Y es que el cantante colombiano acababa de dormir a su hija menor y la tenía puesta en el fular, cuando llegó la azafata y le dijo que debía quitar a su hija de ese lugar para aterrizar.

“Hoy en el avión nos pasó algo muy chistoso, bueno a mi me dio risa. En el avión Amaranto estaba recién dormida y Camilo se la puso en el fular ya estaba por bajar el avión, ella estaba guindada delicioso y pasa la azafata y le dice a Camilo ‘disculpe no puede aterrizar con la bebé en el fular te la vas a tener que sacar para aterrizar’ Y Camilo contesta ‘no eso no lo voy a hacer’”, dijo Evaluna entre risas.

A lo que luego Camilo dio más detalles y expresó “a parte que en mi mente dije ‘no respondas mal, no pierdas los estribos, responde de una manera de ser coherente que he tenido a amaranto en el fular para aterrizar como mil vuelos quizás, le explico, le digo que viajo todos los días y es más seguro ahí, pero si hablo muy duro se despierta, entonces yo le dije ‘bella no yo no lo voy a hacer’”, destacó.

Sin embargo, el cantante aseguró que entiende que era el trabajo de la azafata, además que destacó que ella fue muy amable, y siempre tuvo una sonrisa en su rostro, pero dejó claro que no entiende esas reglas, cuando él ya ha viajado y aterrizado teniendo a su hija en su fular.

En redes sus fans le mostraron su apoyo y aseguraron que ellos tenían la razón, pues aseguran que el fular es un lugar seguro. Sin embargo, otros destacaron que los cantantes deberían acatar las indicaciones que les dan.