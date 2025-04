Matthew McConaughey y su esposa, Camila Alves, son dos de las figuras de Hollywood que no son ajenas al ojo público. El aclamado actor reapareció en la premiere de su más reciente película The Rivals Of Amziah King, en Austin, Texas. Sin embargo, la estrella del séptimo arte no brilló tanto como su hijo de 16 años, Levi McConaughey, quien captó la atención durante una inusual aparición en la alfombra roja y dejó a los fans maravillados con su aspecto.

El hijo de Matthew McConaughey brilla en la alfombra roja con estilo y elegancia

Matthew McConaughey, conocido por sus grandes actuaciones en Dallas Buyers Club e Interstellar, dijo presente en el Festival de Cine South by Southwest (SXSW) en Austin, Texas, para el estreno de su última película, The Rivals of Amziah King, acompañado de su esposa e hijo. El aclamado actor lucía elegante con un clásico traje negro, una impecable camisa blanca combinada con una corbata a juego. Por su parte, Camila Alves complementó su estilo con un blazer negro adornado con perlas y pantalones combinados de Stella McCartney. Además, mantuvo su cabello y maquillaje bajo un toque minimalista.

El hijo rara vez visto de Matthew McConaughey reaparece y este detalle dejó sin palabras a las redes (Tibrina Hobson/Getty Images)

La verdadera estrella de la noche fue Levi McConaughey. Con apenas 16 años de edad logró eclipsar por completo a sus padres y se robó el centro de atención en la premiere de la película de su progenitor, The Rivals Of Amziah King, en Austin, Texas, según lo reseñado por Brightside.

Levi McConaughey posó con confianza y comodidad ante las cámaras

El joven adolescente, quien sueña con alcanzar lo más alto del cine, posó solo en la alfombra roja con una seguridad en sí mismo, una confianza y una simpatía, propia de alguien que lleva toda su vida en la industria de Hollywood.

Levi Alves McConaughey (Tibrina Hobson/Getty Images)

En cuanto a su estilo, Levi destacó vistiendo una camisa de botones estampada en azul marino, una chaqueta bomber de satén negra y pantalones color camel. Los fanáticos no tardaron en notar un detalle sorprendente: el parecido de Levi con Matthew y Camila. “¡Tiene lo mejor de ambos! ¡Es muy guapo!” y “¡Menudo tesoro genético !”, señalaron algunos internautas.