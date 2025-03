Ángela Aguilar “responde” a “burlas” de Cazzu antes de recibir su máximo honor en Billboard Women in Music

Ángela Aguilar se ha convertido en un fenómeno musical que no solo arrasa con su talento, sino también con su presencia en redes sociales. Este 2025, la cantante mexicana se prepara para un reconocimiento clave en su carrera: el premio Breakthrough en el prestigioso evento Billboard Women in Music, que se llevará a cabo el próximo marzo en el YouTube Theater en Inglewood, California. Sin embargo, la atención no solo está centrada en su éxito musical, sino en una selfie que ha dejado mucho de qué hablar y que, según muchos, es una clara “cachetada con guante blanco” a dos figuras del entretenimiento: Belinda y Cazzu.

La selfie que incendió las redes

Ángela sorprendió al anunciar hace unas semanas que sería galardonada con el premio Breakthrough en el prestigioso Billboard Women in Music. Lo que muchos no esperaban es que la atención se desbordara por una publicación previa al evento en sus historias de Instagram.

Ángela Aguilar Así se preparó la cantante para ser honrada en el evento Women in Music (Instagram)

La cantante aparece frente al espejo presumiendo su abdomen y figura con un toque de sensualidad, con la frase “es hoy”, mientras de fondo sonaba la canción “El Amigo” de su esposo Christian Nodal.

¿La sorpresa? Muchos usuarios interpretaron este gesto como una clara indirecta hacia Cazzu quien a través de su más reciente video musical “Con Otra”, lanzó una aparente crítica hacia Ángela.

Cazzu Cazzu se burla sutilmente de Ángela Aguilar en su video musical con un detalle inesperado (Youtube)

En el video, varios seguidores señalaron que la argentina hacía referencia a las “esponjas” de Ángela, un supuesto accesorio que la cantante de música ranchera habría utilizado en varias ocasiones para resaltar sus caderas.

Aunque Cazzu no ha confirmado la intención de la letra, las comparaciones no se hicieron esperar, y muchos lo vieron como una forma indirecta de burla.

Por otro lado, la foto de Ángela coincidió con una publicada días atrás por Belinda, ex de Nodal, en la que también mostraba su figura frente a un espejo, destacando su abdomen plano y su estilizada silueta.

Belinda Belinda impactó con sus curvas (Instagram)

El galardón y la noche de la música

El Billboard Women in Music 2025 promete ser una noche de grandes sorpresas y momentos memorables. Con la conducción de Laverne Cox, el evento reconocerá a las mujeres más influyentes de la música, desde artistas hasta líderes de la industria. Entre las homenajeadas estarán figuras como aespa, Erykah Badu, Meghan Trainor y Megan Moroney, celebrando la diversidad de géneros y estilos que dominan la escena musical.

Ángela Aguilar, con su voz única y su habilidad para fusionar la tradición con la modernidad, ha logrado consolidarse como una de las máximas representantes de la música mexicana.

Ángela Aguilar Instagram: @angela_aguilar_ (Instagram: @angela_aguilar_)

Su galardón, el Breakthrough en el Women in Music 2025, es un reflejo de su meteórica carrera, y su proyección internacional sigue en ascenso.

Con una carrera que sigue en auge, Ángela se prepara para dar un paso aún más grande en su carrera. Su nuevo álbum está en proceso y promete ser una nueva muestra de su crecimiento artístico. Además, sigue demostrando que el talento femenino no sólo está tomando el control en la industria musical, sino que está desafiando estereotipos y tomando las riendas de su propia narrativa.