Esta es la nueva docuserie en Netflix sobre un crimen real perturbador: 3 episodios bastan para engancharte

El éxito de las docuseries de true crime en Netflix es innegable. Producciones como American Murder: The Family Next Door o The Tinder Swindler han logrado cautivar a audiencias alrededor del mundo, combinando relatos impactantes, investigaciones profundas y una mirada única a casos reales que han marcado la historia. Estas series breves, de apenas tres episodios, han revolucionado la manera en que consumimos este género, mostrando casos escalofriantes con detalles que dejan al espectador completamente enganchado.

En esta misma línea, Netflix estrena su nueva producción: From Rock Star to Killer (De rockstar a asesino: El caso Cantat). Esta docuserie, también de tres episodios, no sólo repasa un crimen real perturbador, sino que desentraña una historia trágica que aún conmueve a la sociedad francesa. La serie examina el caso de Bertrand Cantat, el famoso cantante de la banda Noir Désir, y su relación con la actriz Marie Trintignant, que terminó de manera fatal en 2003.

De rockstar a asesino: El caso Cantat La impactante docuserie de Netflix sobre el crimen real que te dejará sin palabras. (Netflix)

¿Qué pasó con el caso Cantat?

Lo impactante de este caso es cómo, en su momento, dividió la opinión pública. Cantat, una estrella de rock adorada por muchos, fue condenado por el asesinato de su pareja, Marie Trintignant, en un incidente de violencia doméstica que sacudió la industria del entretenimiento y encendió un debate crucial sobre el abuso hacia las mujeres. A través de archivos inéditos y testimonios exclusivos, la docuserie presenta una mirada exhaustiva a los detalles del crimen, el juicio y sus repercusiones.

En esta producción, además de revivir los momentos más estremecedores, se ofrece una reflexión sobre la rehabilitación de los agresores, la mediática cobertura de los hechos y las consecuencias de la violencia de género en una sociedad que muchas veces silencia estos casos. No solo se habla del crimen en sí, sino también de la imagen pública de Cantat tras su liberación de prisión y el resurgimiento de su carrera musical, lo cual generó gran controversia en Francia.

Una docuserie que te enganchará de principio a fin

Lo fascinante de From Rock Star to Killer es cómo logra mantener el interés del espectador con cada episodio. La manera en que los creadores usan el archivo histórico de los eventos, mezclado con testimonios de quienes estuvieron cerca de los protagonistas, genera un efecto envolvente. A través de este formato conciso y directo, se revela la complejidad de los personajes involucrados, permitiendo una comprensión más profunda del caso, sin que los detalles más morbosos o la sensacionalización se apoderen del relato.

En tan sólo tres episodios, la serie consigue lo que muchas docuseries no logran en temporadas largas: enganchar al espectador de inmediato, sacudir sus emociones y dejarlo pensando sobre las implicaciones sociales del caso. Si eres fan de las historias de crímenes reales, pero buscas una narrativa sólida y bien estructurada, esta es una docuserie que no te puedes perder.

From Rock Star to Killer no solo te llevará a explorar la oscura historia de Bertrand Cantat, sino que también te hará cuestionar los límites entre la fama y la responsabilidad personal.