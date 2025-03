¿Por qué Cristiano Ronaldo todavía no se casa con Georgina Rodríguez, pese a que llevan 9 años juntos y tienen 2 hijos?

Desde que su relación inició, hace ya casi más de 10 años, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han estado bajo la lupa del mundo y muchos debates y discusiones alrededor de la relación han existido. El más recurrente de todos, la clásica pregunta: ¿y cuándo se van a casar?

PUBLICIDAD

La exitosa y mediática pareja goza de una buena vida en familia junto a sus cinco hijos, de los cuales dos son compartidos biológicamente entre ambos. Sin embargo, a través de los años Georgina ha sido la matrona y pilar del hogar que forjó junto al portugués, y no existen diferencias entre ninguno de los pequeños.

¿Por qué Cristiano Ronald y Georgina Rodríguez aún no se han casado?

La pregunta del millón entonces se vuelve “si ya tienen tantos años juntos y han formado una familia, ¿por qué no ha habido boda?”, pues, aunque no de forma concreta, el propio futbolista se encargó de ofrecer una visión a porqué esto no ha ocurrido, aún.

Georgina confesó que desde que salió la canción ‘El anillo’, de Jennifer López, sus amigos no paraban de preguntarle “ ¿El anillo para cuándo? ”, sobre su relación con el luso, pero la argentina dijo que eso no depende de ella.

Fue entonces que al deportista lo hicieron abordar el tema, que explicó sin tapujos: “ Yo le digo siempre que pasará cuando hagamos ese clic ”. Sobre cuál sería ese ‘clic’, Ronaldo no se complica y asegura que Georgina sí que sabe a qué clic se refiere, “porque muchas cosas de nuestra vida pasaron así”.

Más allá del matrimonio, del cual el futbolista asegura estar “100% seguro” que va a ocurrir, también se llegó a especular que podría tratarse de un tema de seguridad económica. Sin embargo, a principios de año, desde Portugal se adelantaron presuntos detalles de su acuerdo prenupcial.

Según TV GUIA, Cristiano y Georgina habrían firmado un contrato en el que se establecen las bases de su relación, especialmente en caso de boda o separación. Este contrato fue una iniciativa del exagente deportivo de Cristiano, que buscaba proteger el patrimonio del futbolista y asegurar que Georgina también recibiese su parte.

El contrato, según esta revista, especifica que la casa principal de La Finca de Madrid no es de Cristiano, sino que es propiedad de Georgina. Además, en caso de separación, ella tendría derecho a una pensión vitalicia de más de 100 mil euros al mes. Estas condiciones iníciales se establecieron tras el primer embarazo de Georgina, y se han ido adaptando con el tiempo a medida que la pareja ha tenido más hijos.